Valerio Scanu in concerto a Putignano

Continua il Live tour 2018 di VALERIO SCANU partito lo scorso 13 maggio da Maratea (Pz). VALERIO, sul palco, sarà accompagnato da Fabio Greco alle chitarre, Francesco Luzzio al basso, Gianluca Massetti alle tastiere, Moreno Maugliani alla batteria, Irene Calvia e Bruno Corazza ai cori.

A Marzo 2018, il giovane cantautore ha pubblicato la sua seconda autobiografia "GIURO DI DIRE LA VERITA' - Dalla A alla Zia Mary". E' un nuovo Valerio Scanu quello che ritroviamo nelle pagine di questo libro: più maturo e consapevole, che si dona senza remore agli occhi di un pubblico che spesso fatica a decifrarlo. Diretto, immediato e senza filtri, Valerio si racconta, tra pubblico e privato, scava nei suoi affetti più intimi, confessa aneddoti curiosi, passa in rassegna le diverse esperienze vissute nel corso della sua carriera, senza trascurare le delusioni. “Giuro di dire la verità” è una confessione in piena regola, divisa in ventisei voci, che non lascia spazio a ipotesi e dubbi. A incorniciarne il diorama letterario, una serie di istantanee catturate dall’obiettivo fedele di Fabrizio Cestari. Tra una tappa e l'altra del tour estivo, Valerio sta lavorando al nuovo album di inediti, un progetto internazionale che verrà pubblicato entro fine anno. E come è già noto il maestro Vessicchio ne sta curando la linea artistica insieme al nuovo produttore Enrico Palmosi.

...e il tour continua

Tutti gli aggiornamenti su valerioscanuofficial.com