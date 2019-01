Giovedì 10 gennaio (16.00 - 18.30 - 21.00) prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) « Original Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in programma è «Van Gogh - At Eternity's Gate», che racconta gli ultimi mesi di vita di Vincent Van Gogh (interpretato da Willem Dafoe), narrati da un'artista della macchina da presa, Julian Schnabel. In primo piano la necessità di dipingere del grande pittore olandese, la gioia vitale e l'amore per la natura.