“Il vantaggio della resilienza”: workshop sull’intelligenza del cuore per l’autoregolazione emotiva e l’autoefficacia

Diminuzione della depressione (56%) e della stanchezza (48%), calo dell’ansia (46%), aumento della calma (38%), miglioramento del sonno (30%), maggiore concentrazione (24%). Sono questi i risultati registrati con studi condotti su oltre 11.500 persone dopo 6/9 settimane di uso della pratica multiuso della coerenza cardiaca, che consiste nel rendere armonica la variabilità del battito cardiaco (HRV) per sincronizzare cuore e cervello, in modo da autoregolare le emozioni e ricaricare le proprie batterie, vivendo al meglio ogni momento della vita, anche quelli più sfidanti. La pratica, messa a punto dall’Istituto non profit statunitense HeartMath®, è basata su oltre 25 anni di pubblicazioni scientifiche e più di 300 ricerche indipendenti e viene usata persino dalla Nasa, l'agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale nazionale, e più in generale nei luoghi dove è necessario essere lucidi e pronti, ma in maniera calma, come in ambito medico.

La coerenza cardiaca è al centro del workshop ufficiale di HeartMath® per l’efficacia personale e professionale “Il vantaggio della resilienza” che, in tour in Italia grazie a Lara Lucaccioni, al momento l’unica Trainer italiana ufficialmente certificata negli Stati Uniti, a giugno tornerà a fare tappa in varie parti d’Italia. Appuntamento per la prima volta a Bari domani 1 giugno, presso il Centro Commerciale Mongolfiera Bari Japigia in via Loiacono 20, dalle ore 10.00 alle 18.00. Il workshop, di tipo teorico-pratico e con bio-feedback in tempo reale, rappresenterà un viaggio attraverso sei tecniche semplici e riproducibili nel quotidiano, per comprendere e sperimentare come entrare in coerenza cardiaca, secondo un nuovo concetto di resilienza, intesa non più solo come la capacità di recuperare energia dopo un momento sfidante, bensì anche di prepararsi a viverlo e di gestirlo in maniera efficace.

Lara Lucaccioni, che è anche la principale Master Trainer italiana di Yoga della Risata, nel mese di maggio è tornata negli Stati Uniti presso l’Istituto HeartMath®, per certificarsi a condurre un nuovo training sull’efficacia del lavoro di squadra attraverso il suo allineamento e la sua messa in coerenza. Lucaccioni, praticando quotidianamente la coerenza cardiaca con le tecnologie di HeartMath®, si è posizionata al 9° posto della classifica mondiale che raccoglie i dati giornalmente, e l’ha già presentata in numerosi eventi, tra cui la Conferenza europea di Yoga della Risata a Parigi, il Congresso italiano di Yoga della Risata e molteplici contesti aziendali, tra cui anche FederManager.

Al centro del workshop il potere del cuore, dotato di un complesso sistema nervoso, che contiene circa 40 mila neuroni, qualificato come piccolo cervello e connesso al cervello della testa attraverso fibre nervose che passano le informazioni. Il ritmo cardiaco è una sorta di codice Morse, che invia istruzioni alla materia grigia, la quale le filtra e monitora, organizzando percezioni, sentimenti e comportamenti, impattanti sul benessere individuale. Quando la variabilità del battito cardiaco (l’accelerare e il rallentare continuo del nostro cuore, battito per battito) è irregolare e caotica, a causa di emozioni quali rabbia, tristezza, ansia, frustrazione, cuore e cervello non sono più sincronizzati e il sistema va in tilt.

Attraverso la pratica della coerenza cardiaca, con semplici respirazioni e richiamando emozioni positive vissute in passato, come amorevolezza, apprezzamento, gentilezza, gioia, calma, si passa da stati disfunzionali a uno stato di benessere, lucidità, equilibrio. In questo modo è possibile affrontare meglio lo stress, ottenere la centratura per gestire momenti difficili, recuperare energia dopo un episodio di frustrazione e consumo emotivo, comunicare in maniera efficace ed efficiente, trovare soluzioni per stimolare la propria intuizione. Uno degli obiettivi del workshop, in cui i partecipanti avranno a disposizione un manuale operativo, è identificare momenti quotidiani in cui le tecniche imparate sono utili e creare un programma di pratica individuale a casa per ottenere uno standard migliore.

“E’ questo un momento storico molto importante per diffondere gli insegnamenti dell’HeartMath® Institute in Italia. Infatti, grazie alle tecniche che portano in coerenza cardiaca, misurabili e supportate scientificamente, possiamo sempre più essere consapevoli delle emozioni che proviamo, passare da uno stato depotenziante a uno positivo e rigenerante, rafforzare la nostra resilienza - ha dichiarato Lara Lucaccioni – La nuova esperienza vissuta presso l’HeartMath® Institute negli Stati Uniti è stata per me davvero importante. Sono stata selezionata tra i vari Trainer ufficiali di tutto il mondo ed eravamo 18, di cui solo 2 europei, per testare un nuovo corso, rivolto ai team e all’obiettivo di metterli in allineamento tramite le tecniche di coerenza cardiaca e il lavoro su valori, qualità, attitudini positive, vibrazioni, mindset legato alla performance. Tutti i team interessati ad approfondire questo aspetto possono contattarmi sui miei canali”.

Chi sono

Lara Lucaccioni è l’unica Trainer italiana di HeartMath®, certificata ufficialmente a gennaio 2018 negli Stati Uniti, dove è tornata nel mese di maggio 2019, per approfondimenti relativi all’efficacia del lavoro di squadra attraverso il suo allineamento e la sua messa in coerenza. Lucaccioni, praticando quotidianamente la coerenza cardiaca con le sue tecnologie, si è posizionata al 9° posto della classifica mondiale che raccoglie i dati giornalmente. Dopo aver già diffuso la pratica in numerosi eventi, ora sta portando in tour per l’Italia il workshop ufficiale di HeartMath® "Il vantaggio della resilienza", che è abilitata a condurre.

Inoltre, è la principale formatrice italiana di Yoga della Risata e una delle più attive a livello mondiale. È stata formata Master Trainer direttamente in India dal Dottor Madan Kataria e da lui nominata Laughter Ambassador, Ambasciatrice della Risata. Esperta di Scienza della Felicità, è nel network dei "Geni Positivi" di 2bHappy. E’ speaker in grandi eventi, nazionali e internazionali, formatrice nell'ambito della gestione dello stress e del conflitto, dell’incremento della propria energia vitale e della resilienza, del potenziamento della relazione ed efficace team builder. Per maggiori informazioni www.laralucaccioni.com

I feedback

“Un'esperienza che ti fa entrare in contatto con il potere del cuore. E soprattutto ti fa comprendere come in modo semplice e immediato è possibile influire sul proprio benessere e su quello delle persone che ci circondano. Con il cuore è possibile riarmonizzare il nostro corpo e le nostre relazioni. Le tecniche apprese sono semplici e immediate e i benefici iniziano ad avvertirsi subito”.



“Sto portando le tecniche imparate al corso nella mia quotidianità con risultati davvero positivi. In particolare la coerenza prima di un appuntamento importante mi ha donato quelle serenità e lucidità necessarie per sentirmi padrona della situazione. La coerenza prima del mio debutto con lo Yoga della Risata ai malati di Alzheimer mi ha donato calma, centratura, gioia e la certezza di potermi collegare ai loro cuori. E' un'esperienza che consiglierei non solo agli amici ma a chiunque. Ho notato che quando si parla di resilienza ci si ferma sempre alla teoria. In questo workshop si acquisiscono finalmente le tecniche per vivere quotidianamente il proprio benessere emozionale creandosi uno standard ottimale”.

“Oggi ho vissuto le stesse due situazioni che avevo riportato nel manuale: incredibile! Ho fatto qualche minuto di coerenza e le ho affrontate in un modo molto sereno. Più volte durante la giornata ne sento proprio la necessità e ne ho grandi benefici”.