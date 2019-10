A Terlizzi il convegno "Come proteggere i nostri soldi. Gli strumenti del risparmiatore"

L’incontro intende sviluppare consapevolezza della propria situazione economica, proponendo una panoramica sulla tutela dei risparmiatori che hanno acquistato titoli divenuti illiquidi, e offrire gli strumenti per comprendere e gestire al meglio le proprie scelte finanziarie.

Sono innumerevoli le vicende di risparmio tradito (perchè affidato alle Istituzioni accreditate) e ancor di più sono i risparmiatori ignari di aver subito gravi danni dall'attività finanziaria.



“Sembra che degli azionisti delle Banche Popolari non se ne occupi più nessuno. Il tema è semplicemente uscito fuori dai radar dell’attenzione degli organi di stampa e anche della politica. Eppure ci sono migliaia di persone che hanno creduto nel progetto della banca del territorio, che hanno messo a disposizione i loro risparmi a favore della banca perché contribuisse alla crescita del territorio.

Oggi invece, si ritrovano ad aver perso quasi per intero i propri risparmi e a non riuscire a vendere le azioni, cercando magari di ricavare quel poco che rimane. E’ una vera e propria tragedia nazionale su cui non deve calare il silenzio. Noi siamo qui anzitutto per questo” – spiega l’Avv. Massimo Melpignano, specializzato in diritto bancario e finanziario, Responsabile Nazionale Banca e Finanza di Konsumer Italia e promotore del Comitato Nazionale di Difesa degli Azionisti delle Banche Popolari e delle Banche di Credito Cooperativo.



Ad intervenire sulle tematiche insieme all’avv. Melpignano sarà il Dott. Vincenzo Cagnetta, Analista e Consulente finanziario indipendente, collaboratore de Il Sole 24 Ore su temi economico/finanziari d’attualità, e membro dell’associazione di Private Equity dell’Università di Oxford: “L'obiettivo di questo evento è quello di fornire ai risparmiatori e non solo, gli strumenti per comprendere con maggiore consapevolezza perché alcune scelte finanziarie si sono rivelate più pericolose rispetto ad altre.

Verranno, quindi, trattate tutte le criticità che hanno riguardato le azioni emesse dagli istituti di credito non quotati: dalla determinazione del fair value (prezzo equo), fino alla verifica delle regole di diversificazione e di gestione del rischio.” – dichiara il dott. Cagnetta.



Porgeranno i propri saluti il Sindaco del Comune di Terlizzi Nicola Gemmato, Michele Caldarola, Presidente II^ Commissione Consiliare Permanente e Mario Ruggiero, Presidente del Consiglio Comunale.



Al termine degli interventi sarà data occasione alla cittadinanza di porre domande, intervenire e dibattere sulle tematiche affrontate.

L’ingresso è gratuito ed è aperto a tutta la cittadinanza.