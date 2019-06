Undicesima edizione della festa d’estate della fondazione onlus Saverio De Bellis

L’evento più bello dell’estate della Castellana solidale è stato ormai svelato. L'appuntamento con l’undicesima Festa d’Estate è fissato per venerdì 28 giugno a partire dalle ore 20:30 nel bellissimo giardino della Fondazione ONLUS Saverio De Bellis, con ingresso da via Saverio De Bellis. Partecipando al consueto evento benefico estivo sarà possibile sostenere la storica istituzione benefica castellanese, presieduta da Virginia Dibello, e garantire le attività estive ed i progetti a sostegno dei minori ospiti delle tre strutture socio-assistenziali ed educative: la Comunità educativa per minori, la Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico ed il Centro diurno socio-educativo. L’evento si arricchisce di anno in anno e molte sono le novità per questa undicesima edizione. La Fondazione è, infatti, lieta di collaborare quest’anno con alcune delle più importanti realtà del nostro territorio: l’I.I.S.S. “Consoli-Pinto” di Castellana Grotte, guidato dal prof. Verni’, si occuperà della preparazione di un ricco buffet, consentendo ai numerosi ospiti di degustare un menu tipico della tradizione culinaria pugliese, accompagnato dai vini offerti dalle cantine Coppi di Turi; l’organizzazione del servizio e del beverage saranno curati da Nicola Longo e da Francesco Camastra di “Brillo Parlante” e l’intrattenimento musicale sarà offerto dall’associazione Nino Rota; altra novità di quest’anno è la collaborazione con la società Multiservizi SpA, che renderà la festa eco-sostenibile, utilizzando materiale “compostabile”, proseguendo il percorso di sensibilizzazione già avviato nelle scuole finalizzato a stimolare la raccolta differenziata nel nostro paese.

Mousiké è il titolo della edizione 2019 della Festa d’Estate perché il tema sarà la musica: la serata sarà aperta da una performance teatrale sulle origini della musica, organizzata dall’equipe educativa e pedagogica guidata dalle sue coordinatrici Mascia Mirizzi e Monica Grassi, momento che vedrà protagonisti i piccoli ospiti delle tre strutture educative gestite dalla Fondazione, sotto la regia originale dell'animatore del Centro Diurno socio educativo Leonardo Spinosa. Lo spettacolo è stato elaborato nel corso di numerosi laboratori svolti con i minori durante le attività educative della Fondazione. Gli spazi esterni saranno allestiti con scenografie sul tema della musica, realizzate dai minori e dalle mamme ospiti della Fondazione sotto la guida esperta degli educatori.

L’intrattenimento musicale sarò affidato, come detto, all’associazione culturale e musicale “Nino Rota” di Castellana Grotte, cui seguirà una selezione musicale del DJ Angelo Palattella.

È possibile pre-acquistare i biglietti per le serate al costo di € 12,00, somma comprensiva di ingresso e consumazioni. La Fondazione De Bellis ringrazia i partners della manifestazione, gli sponsor e i tanti volontari ed amici che ogni anno prestano il loro sostegno per la realizzazione del consueto evento benefico e solidale. Per info e prevendite telefonare al n. 080.4965032.