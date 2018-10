"Venom" in lingua originale al Multicinema Galleria di Bari

Giovedì 18 ottobre (18.00 - 21.00) prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) « Original Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in programma è «Venom», diretto da Ruben Fleischer, con protagonista Tom Hardy. È l'adattamento cinematografico dei fumetti Marvel incentrati su Venom, uno dei principali antagonisti dell'Uomo Ragno. Nella storia del film, Eddie Brock è un reporter d’inchiesta che si mette contro un magnate di un azienda farmaceutica ed aerospaziale: questi gli distrugge in breve vita privata e carriera. Senza più nulla da perdere, Eddie si intrufola nei laboratori e viene accidentalmente infettato da una creatura simbiontica aliena, assumendo le sembianze di Venom.