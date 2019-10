Presso La casa del Popolo l'Incontro con Vera Gheno, autrice del libro "Potere alle parole"

“Ognuno di noi è le parole che sceglie: conoscerne il significato e saperle usare nel modo giusto e al momento giusto ci dà un potere enorme, forse il più grande di tutti.”

Questa è la frase che campeggia in rosso, a grandi lettere, sulla quarta di copertina del libro di Vera Gheno “Potere alle parole - Perché usarle meglio” edito da Einaudi.



Comprendere ciò che leggiamo, interpretare un messaggio che ci viene inviato, saper produrre un testo per una lettera o per un'email, utilizzare le potenzialità del linguaggio per far comprendere il nostro pensiero sono alcune delle competenze che potremmo migliorare se mettessimo a frutto l'immenso dono che abbiamo ricevuto: la cassetta degli attrezzi della nostra lingua.

Scrive Vera Gheno nell'introduzione al suo libro: "Nella società di oggi, definita non a caso società della comunicazione, la vita di ognuno di noi è piena di situazioni che richiedono di usare la lingua, e di usarla possibilmente bene. [...] La capacità linguistica è come un muscolo: va allenata. [...] Usare bene la lingua, oggi più che mai, non è una posa, non è un vezzo, ma una necessità per tutti, non uno di meno, come amava ripetere Tullio De Mauro."



Vera Gheno, sociolinguista specializzata in comunicazione digitale e traduttrice dall'ungherese, ha collaborato per vent'anni con l'Accademia della Crusca. Attualmente collabora con Zanichelli e insegna all'Università di Firenze e in corsi e master di diversi atenei italiani.



L’incontro con l’autrice sarà l’occasione per presentare il libro ma anche per discutere insieme della nostra lingua e del perché è importante usarla al meglio. Ripartiremo dalle parole perché solo facendone buon uso saremo in grado di dare valore e dignità anche a noi stessi.



L’iniziativa è stata ideata da Laura Ressa - appassionata di scrittura che sul blog Frasivolanti scrive di Persone e Lavoro - e organizzata con il supporto de "La Casa del Popolo", associazione culturale attiva a Bari che promuove la partecipazione e il senso di comunità.



A dialogare con l’autrice ci sarà Corrado Petrocelli, Rettore dell'Università della Repubblica di San Marino, già ordinario di filologia classica ed ex Rettore dell’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

Al dialogo con Vera Gheno parteciperà anche Antonio Scotti, free lance, co-fondatore di Avanzi Popolo 2.0, si occupa di gestione di processi di programmazione a livello comunitario.



Dove: La Casa del Popolo, via Celentano 76 - Bari

Quando: 27 ottobre 2019, ore 17.30