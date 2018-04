Al Teatro Forma in scena "La vera storia de l'esclusa di Pirandello"

La mitologia di alcuni racconti è nella scoperta che spesso, soprattutto grandi autori, raccontano un'altra storia, addirittura più avvincente dell'originale.

L'Esclusa è un romanzo celebre del grande genio siciliano che nacque anche sul solco della conoscenza fra Pirandello e il poeta Mario Rapisardi. Questi sposò una donna molto più giovane di lui, Giselda Fojanesi, donna colta e femminista ante-litteram, qualità che non le impedirono di restare per diverso tempo vittima di violenze domestiche da parte del marito. Quest'ultimo, molto amico di Giovanno Verga, infatti, non tardò a scoprire la liaison fra la moglie e il romanziere siciliano, motivo scatenante della separazione.

La messa in scena della Compagnia del Dadotratto mutuerà dal romanzo di Pirandello caratteri e personaggi per portarci verso la conoscenza di una storia di violenza e di amore e di umana debolezza.

LA VERA STORIA DE L'ESCLUSA DI PIRANDELLO

