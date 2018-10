“Verdi in jazz” Andrea Gargiulo jazz trio a Palazzo Pesce

Sabato 23 marzo 2019 alle ore 20.30 a Palazzo Pesce le melodie immortali di Giuseppe Verdi si vestiranno delle sonorità jazz con l’Andrea Gargiulo Jazz Trio e il suo “Verdi in Jazz”.



Un concerto in Puglia che nasce dall’incontro di storie e sensibilità artistiche diverse ma accomunate dal desiderio e dalla curiosità di dar vita a sempre nuove contaminazioni musicali: come sarebbe stata la marcia trionfale se l’Aida fosse stata ambientata a New Orleans? E il brindisi della Traviata se ad alzare i calici fossero stati gli schiavi afroamericani? O ancora Il ballo in maschera se avesse portato la firma di Duke Ellington?



E così Andrea Gargiulo, barese d’adozione, definito “folletto dei tasti bianconeri, incline, come pochi, a spaziare nell’universo musicale” e “pianista di cultura afroamericana a cui si aggiunge la componente melodica insita nella sua natura napoletana e mediterranea”, ha arrangiato in chiave jazz le più belle arie delle opere verdiane insieme al contrabbasso e alla voce di Elisabetta Pasquale, in arte Orelle, cantautrice sensibile alle atmosfere dai contorni delicati, già pubblicata su numerose riviste musicali e apparsa sulla copertina della rivista giapponese «The Walkers», e alla batteria di Gianlivio Liberti, una vita fra Italia, Francia e Serbia, una lunga carriera che lo porta in giro per il mondo e venti album con le più prestigiose etichette al suo attivo.



Una serata audace, all’insegna del grande talento, della sintonia e dello stupore, in cui lo spettatore sarà accompagnato fra i brani in programma da una dettagliata guida all’ascolto, a cura del leader della formazione, ricca di gustosi aneddoti.



Ticket: 10 euro



Sabato 23 marzo 2019 h 20.30| Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it