Alla Vallisa Auditorium di Bari in scena Verosimile di Gianni Ciardo

Va in scena alla Vallisa Auditorium di Bari, Verosimile di Gianni Ciardo. Dal 17 al 21 giugno alle ore 21.00 Gianni Ciardo riprende il programma di repliche della stagione Artefatta interrotto a causa dell’emergenza epidemiologica.

Novità assoluta, in prima nazionale, Verosimile nasce da un libro che Gianni Ciardo ha pubblicato a Natale ed in cui il racconto a briglia sciolta, condito da situazioni surreali e battute fulminanti, si mescolerà a momenti di lettura di stralci del libro, non senza riflessioni, divagazioni, suggestioni che porteranno lo spettatore ad entrare nell’universo degli incontri folli ed impossibili che il protagonista del libro fa.

Ciardo incontra difatti 25 personaggi storici e non, cui pone domande esistenziali e con cui conversa di futuro, di teatro, di amore, di visioni della vita, sempre tenendosi sul filo dell’impossibile che muta in possibile o, se si vuole, in possibilità.

Da D’Annunzio a Casanova, da Gesù a Beniamino Petruzzelli, da Giacomo Leopardi a l’amico del Supercinema e così via, il racconto dipinge una linea di scoperta sintetizzabile in una frase simbolo del libro e dunque, anche dello spettacolo teatrale: “La differenza che c’è fra Personaggi e persone, è che le persone respirano e basta, mentre i Personaggi fanno respirare.”

Perché Verosimile? Perché -dice Ciardo- “Verosimile, lo dice la parola stessa. Può essere vero o no. Però, nonostante questo, può essere pure vero, ma col “verosimile” si è più certi, liberi e belli.”

Verosimile è anche il metro per misurare quella enorme magia che crea chi fa teatro o almeno alcuni fra di loro, a cui Gianni Ciardo non si sottrae mai, ritenendola una sorta di legge capitale del fare Teatro.

Appuntamento quindi dal 17 giugno alle ore 21.00, nel massimo della sicurezza, perché “Vallisa” ha predisposto tutti gli accorgimenti per rendere godibile e sicuro l’andare a teatro, mediante il rispetto di tutti i protocolli di legge.

Prenotazioni e info: 391.7951137