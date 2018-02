A Palazzo Pesce di Mola di Bari "Versi musica e voluttà"

Sabato 17 febbraio 2018 a Palazzo Pesce a Mola di Bari I Melodisti, L’Atelier delle Arti e L’Associazione Euterpe celebrano gli ottant’anni dalla morte di Gabriele D’Annunzio. Il tenore Francesco Castoro e il pianista Vincenzo Cicchelli, con l’approfondimento di Stefania Gianfrancesco, presentano “Versi, musica e voluttà. Romanze da camera su testi di Gabriele D’Annunzio”.

Il poeta pescarese è il simbolo dell’Arte Nuova di cui detta mode e parole. Il lusso esibito, la mondanità inarrestabile, il piacere dissacrante: il Vate fa della propria vita un’opera d’arte. Passa notti inquiete. Suscita scalpore. Beve menta Get. Viene quasi ucciso per gelosia dai mariti delle sue donne. E scrive i versi più belli. Che costruisce con infaticabile impegno.

Dietro l’immagine da sofisticato esteta c’è un’esistenza di lavoro e isolamenti che durano settimane. Il suo potere seduttivo è legato alla maestria tecnica della sua parola e la sua poesia ispira una rinascita della romanza per canto e pianoforte. D’Annunzio di se stesso dice “io sono un mistero musicale con in bocca il sapore del mondo” e molti dei compositori della sua generazione rivestono della loro musica i suoi versi.

La voce del tenore italiano è qui chiamata a cantare un mondo intimo, permeato da una sensibilità raffinata, fatta di gesti, di atmosfere, di evocazioni, di segrete carezze.



Ticket: 10 euro

sabato 17 febbraio 2018 h 20.30 | Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it