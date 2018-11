La Compagnia Teatro d'Oggi, presenta, per la XIX Stagione di Prosa del Teatro Angioino 2018/19, in Mola di Bari (Ba), con la direzione artistica di Francesco Capotorto,

Sabato 24 novembre h.21, presenta i RADICANTO DUO in "VERSO SUD" Canti e Incanti di Puglia, con Maria Giaquinto ( canto e percussioni) e Giuseppe De Trizio ( chitarra).

Un concerto spettacolo, un viaggio musicale che si propone di riportare alla luce suoni e storie di terra e di mare, attraverso la ricerca e la rielaborazione del patrimonio della tradizione popolare italiana che da essi deriva.

Canti d’acqua e canti rurali, di stagioni che si alternano in un’incessante dialogo con la vita di uomini e donne che si muovono sui bordi, sui confini, nella rete.

Alla base di questa narrazione vi è la ricerca del patrimonio delle culture musicali che si propone come un ponte verso la valorizzazione delle pratiche e dei saperi identitari; di tutto ciò che, connesso ai fenomeni musicali, rappresenta la tradizione vera e profonda del Mediterraneo, una tradizione caratterizzata da aspetti comuni, ma anche da notevoli differenze.

Il repertorio è amplissimo: tarantelle, ninne nanne, canti d’amore, di tradizione popolare e di autori come Domenico Modugno.

“Perché il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre ma nell’avere nuovi occhi per guardare.”

Per informazioni, abbonamenti e prenotazioni, il botteghino del teatro Angioino in via Silvio Pellico n.7 in Mola di Bari è aperto tutti i venerdì, sabato e domenica dalle ore 18.30 alle ore 20,30 tel.0804713061.

