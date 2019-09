Verso Sud Festival presenta “Sudestasi finissage”

Sabato 7 e domenica 8 settembre, in masseria jesce, ad altamura verso sud presenta “sudestasi finissage’’. Racconti, concerti, installazioni e azioni artistiche, presenteranno le residenze che Masseria Jesce ha accolto nel corso dell’estate. Saranno presentate le residenze e le opere di Emanuele Poki, Luisa Terminiello e 2501, artisti internazionali che hanno soggiornato in Murgia. Nel corso della giornata si alterneranno artisti, performer, poeti e musicisti, tra cui il cantautore Andrea Nabel, Peppe Leone, tamburellista di Vinicio Capossela, Vito Maria Laforgia con la sua viola da gamba, il poeta Guido Celli, gli artisti Claudio Laudani, Cristiano Crescenzi e Claudia Fabris. A raccontare questa storia Donato Laborante, custode della masseria e del respiro della Murgia. Dal mattino, invece durante “Controra – la scuola neolitica’’ i bambini avranno la possibilità di partecipare a laboratori di musica, di acquerello, di poesia impareranno a costruire un quaderno e ad andare al pascolo con le pecore. Tutto questo insieme ad artisti, poeti, cantastorie e pastori, insegnanti per un giorno. Di seguito il programma completo di Sudestasi: Sabato 7 settembre 18.00 | versante est Transumanze effimere | Sudestasi | opere sommerse installazioni audio-visive e ambientali di 2501 18.30 | intorno alla masseria Autodafé | trittico degli animali | systema naturae passeggiata con Emanuele Poki, racconto delle opere, piantumazione 19.30 | versante est Fuoco centrale accensione del fuoco e racconti alla presenza dei bambini di Controra 21.00 | in grotta, seconda stazione di posta Pietra Madre - per un’idea di Murgia in poema reading di Guido Celli 22.00 | versante est Mamamé concerto di Andrea Nabel 00.00 | versante est Elettro-tamburello dj-set sconcerto di Peppe Leone Domenica 8 settembre 9.30 | intorno alla masseria Visita narrata alla Masseria Jesce con Donato Emar Laborante 10.30 | in grotta, prima stazione di posta La cameriera di poesia performance di Claudia Fabris 11.30 | in grotta, seconda stazione di posta Barbablù ricco mercante incontro con il dottor Mariano Loiacono, psichiatra 17.30 | teatro di paglia Sudestasi: il racconto, il raccolto tavola rotonda con artisti, curatori, operatori culturali Introduce dott. Aldo Patruno 19.30 | versante est Fuoco centrale danze intorno al fuoco con i bambini di Controra 20.30 | grotta del respiro del mare L’approdo sommerso: comizio dal tribunale di Pinocchio di Donato Emar Laborante 21.00 | grotta del respiro del mare Ojsham la reina del mar live set di Peppe Leone 22.00 | salone delle rondini La giovinezza installazione di Luisa Terminiello 23.00 | teatro di paglia Violazioni concerto di Vito Maria Laforgia, viola da gamba ed elettronica AZIONI ARTISTICHE E ALTRE INSTALLAZIONI Madonna con ramarro di Claudio Laudani | cripta Il viaggio dipinto di Cristiano Crescenzi: una comunità sulla carta | sul prato Lava il prossimo tuo come te stesso di Donato Emar Laborante | mangiatoia Per informazioni su Sudestasi: 3491489002 | 3932782377 Per informazioni su Controra – La scuola Neolitica: maestra Angela 3333888963