“Versus”, l’ultimo party del Demodè Club di Modugno

Sabato 5 maggio al Demodè Club di Modugno (Ba) in occasione dell’ultimo party della stagione sarà proposto “Versus” un format per il quale si ballerà tanta musica, da quella anni ‘80, ai giorni nostri, passando da generi come l’hip hop e il reggaeton, selezionata dai djs resident del club, tra cui Carlo Chicco, Dario D e Mista P insieme a Shogun.

Ideata da Dario Boriglione, direttore artistico del club barese, il party “Versus” punta a coinvolgere il pubblico, facendolo partecipare attivamente alle selezioni musicali, cioè evidenziando il gradimento del genere musicale proposto. Saranno selezionate le hit e i classici di sempre, partendo dalla musica del passato per arrivare ai successi dei giorni nostri. L’ingrediente principale di questo format è certamente il divertimento.

Carlo Chicco, noto dj barese, è attivo da molti anni nel settore della radiofonia locale. Attualmente è impegnato nel format “Music Room” con il progetto web Pop Tv, per il quale intervista importanti musicisti di fama nazionale. Al Demodè Club, da ottobre scorso, è stato protagonista oltre che in consolle, anche nel “Demodè Channel”, vistosa radio realizzata in cartapesta. Qui, insieme al collega Marco Greco, per tutta la stagione e anche in quest’ultima occasione, è stato impegnato nella conduzione di un programma radiofonico dal vivo, con interviste al pubblico e allo staff del Demodè, oltre a notizie e curiosità.

“Versus” è l’ultimo party del Demodè, che continuerà la propria programmazione artistica, per tutto il mese di maggio, proponendo concerti. In calendario, l’8 maggio ci sarà l’esibizione di Federica Carta e il 15 quella di Ultimo, vincitore di Sanremo 2018 nella categoria “Nuove proposte”.

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 22:00