In via Manzoni il 'flash mob della Befana': "Una festa per grandi e piccini, per dire che il nostro quartiere è vivo"

Trecento sacchetti di dolci e caramelle, pronti per essere donati ai bambini del quartiere (e non solo). In via Manzoni arriva il 'flash mob della Befana'. L'appuntamento è per domenica pomeriggio, 6 gennaio, alle ore 18.30.

L'iniziativa nasce dalla 'mobilitazione' di un gruppo di donne e mamme del quartiere, come spiega a BariToday la sua promotrice, Francesca Zicca, commerciante di via Manzoni: "Tutto parte da un gruppo facebook che ho creato a febbraio. Si chiama "Doniamo in libertá dal Libertá", ed é un gruppo attivo di donazione di mamme e donne che aiutano altre mamme e donne. Contiamo 2800 membri. Non siamo un'associazione ma un semplice gruppo dove ci si aiuta attivamente. Organizziamo vere e proprie catene solidali. Abbiamo portato giochi alla Neuropsichiatria Infantile, all'ospedaletto e siamo stati anche ad Ascoli Piceno per portare viveri ai terremotati".

L'evento di domani è stato reso possibile da una donazione, impiegata per comprare 30 chili di caramelle, insieme agli altri dolciumi donati dalle mamme del gruppo. "E' un evento che facciamo per far capire che il Libertà c'è - prosegue Francesca - Che siamo un quartiere vivo che vuole rinascere, e vogliamo che l'ex salotto di Bari, ovvero via Manzoni, rinasca e sia florido come un tempo". Appuntamento dunque a domani, con l'invito a mamme e donne "a vestirsi da Befane".