Via Manzoni si colora delle luci del Natale: tanti eventi per le festività

Parte il ricco programma di eventi ed iniziative natalizie promosso dall’Associazione dei commercianti di via Manzoni e dintorni. Una delle arterie principali dello shopping cittadino, si colora, come da tradizione, delle bellissime luci del Natale. Sarà, infatti, resa ancora più suggestiva grazie sia agli allestimenti a tema che ad un fitto calendario di eventi. Oltre ai caratteristici alberelli della via illuminati a cura dei commercianti, una bellissima mostra di presepi artigianali tutta da scoprire abbellirà anche le vetrine dei negozi. Ma non finisce qui: in collaborazione, infatti con la Scuola Elementare Garibaldi di Piazza Risorgimento, visite didattiche e laboratori creativi impegneranno anche i più piccoli nella realizzazione di stelle comete multi-materiale. Le stesse, poi, completeranno l’allestimento presepiale come vere opere d’arte in vetrina. Sempre a tema arte, sabato 14 dicembre, ore 18:00, da Arredamenti Lucamante, l’imperdibile Evento “Dal Colore alla Materia” con Cristina Cara (pittrice) e Alfredo Briganti (scultore). In collaborazione con il Municipio 1, domenica 15 dicembre, un’intera ed indimenticabile giornata di eventi. In mattinata una simpatica street band itinerante allieterà con musiche natalizie le principali vie commerciali, mentre mascotte, fiabe, laboratori artigianali per bambini, trampolieri e principesse intratterranno i più piccoli in Piazza Risorgimento. Sempre a tema note, da giovedì 19 a sabato 21 dicembre, dalle 20:00, nelle parrocchie del territorio, Concerto natalizio dell'EurOrchestra da camera di Bari e sabato 28 dicembre, a partire dalle 20:00, nella Chiesa Santa Maria Santissima del Rosario di Bari, Concerto Polifonico con musiche natalizie dell'Associazione Corale Ecce Vox, diretta dal Maestro Gianluca Loprieno. Spazio, ovviamente, anche allo shopping con gli immancabili ed affascinanti mercatini di Natale. Dal 13 al 15 dicembre, dal 20 al 24 e dal 28 al 31 dicembre, infatti, in Piazza Risorgimento arriva “LUCI DI NATALE”, il mercatino dell’oggettistica, antiquariato, artigianato e prodotti tipici per portare a casa tantissime idee regalo originali e low cost. Nei negozi aderenti associati, infine, anche la possibilità di sconti esclusivi validi tutto l’anno: chiunque effettuerà almeno un acquisto durante le festività, sarà omaggiato con la Privilege Card, ottenendo così la possibilità di usufruire di un extra sconto nei restanti periodi dell’anno.