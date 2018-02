Al Planetario di Bari lo spettacolo dal vivo Viaggi spaziali

Sabato 17 Febbraio alle ore 19:00 è previsto lo spettacolo dal vivo “VIAGGI SPAZIALI”. Scopriremo la struttura dell’universo intraprendendo un viaggio entusiasmante per grandi e piccoli sino ai confini dello spazio e del tempo. Ammireremo la bellezza della Via Lattea, attraverseremo le coloratissime nebulose dalle quali nascono le stelle e conosceremo la fine del nostro Sole.

La durata dello spettacolo è di un’ora circa.

Ticket € 6,00 per gli adulti e € 4,5 per i bambini dai 4 anni ai 10 anni.

Per i bambini con età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Prenotazione consigliata a info@ilplanetariodibari.com o al 3934356956