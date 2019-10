'Viaggi spaziali', lo spettacolo di astronomia in scena al Planetario di Bari

Domenica 27 Ottobre dalle ore 19:00 alle ore 20:00 nel Planetario va in scena lo spettacolo di astronomia dal titolo “VIAGGI SPAZIALI”.

''Partendo dal cielo stellato visibile ad occhio nudo intraprenderemo un viaggio straordinario per grandi e piccoli sino ai confini dello spazio e del tempo.

Ammireremo la bellezza della Via Lattea, attraverseremo le coloratissime nebulose dalle quali nascono le stelle e conosceremo la fine del nostro Sole''.

Lo spettacolo ha la durata di un’ora.



Ticket € 6,00 per adulti e € 4,5 per i bambini dai 4 ai 10 anni.

Per i bambini al disotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione della tessera sanitaria.

Prenotazione consigliata a info@ilplanetariodibari.com o al 3934356956