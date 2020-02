Letture animate: 'Viaggio in Italia. Dalla sardegna a Roma'

Giunto alla sua terza tappa il viaggio per l'Italia per i piccoli amici di BimBumBam: ''In questa terza tappa partiremo dalla Sardegna per arrivare il Toscana, fare un salto nelle Marche, Abruzzo ed Umbria per finire il viaggio nel Lazio e nella capitale, città eterna, Roma.

Un nuovo viaggio in cui saremo accompagnati dalle parole di Gianni Rodari, dalle musiche, dai canti e dai balli tradizionali delle regioni visitate e per merenda un dolce tipico di una delle regioni visitate''.

Un modo simpatico, gioco, divertente per potare ai più piccoli la conoscenza della nostra bella Italia.