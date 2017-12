Il Demodè dà il benvenuto al nuovo anno con Vida Loca

È proprio il caso di dirlo, chi fa una vita felice il primo dell’anno, fa una vita felice tutto l’anno!

Domenica 31 dicembre al Demodè Club il Modugno (Ba) in occasione del Capodanno proporrà il party “Vida Loca”, famoso format itinerante incentrato sulla musica hip hop, reaggeton, dance hall e pop, selezionata dal resident Stay Fly e che sarà caratterizzato da varie performance, tra cui quella della cantante americana Carlenne, installazioni ed effetti speciali.

Questo format che nel 2017 si è svolto in molte località italiane come Bergamo, Reggio Emilia, Milano e che nella stagione estiva ha fatto tappa a Formentera, in Spagna e a Gallipoli, grazie proprio al “Demodè Tour”, proporrà un appuntamento speciale con numerose sorprese. Musicalmente “Vida Loca” segue il filone musicale che va per la maggiore all’estero, ovvero il “sound urban” che spopola nei club internazionali. Proprio pensando ai grandi locali delle capitali estere che ha preso forma il party. Ora, dopo solo pochi anni, è una festa di riferimento nel settore per la quale, da parte di tutti gli elementi coinvolti, c’è molta preparazione, studio e un copione da seguire.

Come sempre l’offerta artistica e musicale sarà variegata. Lo show “Vida Loca” si svolgerà nella zona principale insieme al set dei resident della “Bari Hip Hop Metro”, ovvero Shogun e Mista P, terzo classificato del campionato italiano “Redbull 3style”, spettacolare competizione a suon di scratch, beat-juggling, cutting e tutte le tecniche dell’arte del deejaying. Nella “Sala Club” ed esternamente saranno proposte le selezioni dei dj del team “International love party”, ovvero Dario D, Giampy, Claudio Pepe, Sergio Daka e Banter, accompagnati dal vocalist Pierpì. Inoltre, nella vistosa e appariscente postazione radio Marco Greco e Carlo Chicco, condurranno “Demodè Channel”, il programma radiofonico trasmesso in diretta fm e web.

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 23:00