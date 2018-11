Un nuovo party “Vida Loca” al Demodè di Modugno

Sabato 24 novembre al Demodè Club di Modugno (Ba) si svolgerà un nuovo party “Vida Loca”, format incentrato sulla musica hip hop, reaggeton, dance hall e pop, selezionata dal dj resident Stay Fly, caratterizzato da varie performance, installazioni ed effetti speciali in tema con la festa.

Enrico Ragazzon in arte Stay Fly è un dj specializzato nella cosiddetta musica urban, che spopola nei club internazionali. Originario di Treviso, ha iniziato il suo percorso musicale esibendosi in un piccolo bar del capoluogo friulano e successivamente lavorando come dj resident in molti club e discoteche. Tra le numerose esperienze ha avuto anche la possibilità di esibirsi all’estero al Penthouse di Londra, uno dei locali top della movida del centro di Picadilly circus e al Morrison Cafè di Tahiti. Continuamente alla ricerca della tecnica perfetta di missaggio e affascinato dall’arte dello scratching, Stay Fly è attualmente uno dei dj ufficiali di Vida Loca, una festa itinerante che è un punto di riferimento nel settore per la quale, da parte di tutti gli elementi coinvolti, c’è molta preparazione, studio e un copione da seguire

Dal pop al moombahton, passando per l’house più ballata e retrò, sarà proposta tanta musica coinvolgente, con brani editati dallo staff Vida Loca appositamente per questo format, tra i più importanti d’Europa. Insieme a loro, nella sala Live, ci saranno anche i resident della “Bari Hip-Hop Metro”, ovvero Shogun e Mista P.

Nella Sala Club saranno proposte le selezioni musicali dei dj di “International love party”, ovvero Dario D, Giampy, con in voce Pierpì. Si alterneranno a loro i dj Marco Ruscio dello Zoo Staff di Pisa e Pier Pax del Kukù disco di Lucca.

L’offerta musicale di questa discoteca proporrà anche altro. All’ingresso del club, infatti, non solo per dare il benvenuto ai numerosi ragazzi che affollano la discoteca, ma anche per dare loro la possibilità di “rilassarsi” sarà presente lo speaker radiofonico Marco Greco, che condurrà un vero e proprio programma radiofonico, trasmesso in diretta fm.

Con l’intento di proporre un divertimento sano e pulito, oltre alla programmazione artistica il Demodè è attento alla sicurezza. Operatori di sicurezza, regolarmente iscritti all’apposito elenco istituito presso la Prefettura, un presidio fisso e telecamere di video sorveglianza, entrambe a disposizione dei Carabinieri, presenti fisicamente nella struttura a tutela dei ragazzi, rendono questo club un luogo altamente sicuro.

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 23:00