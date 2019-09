videoarte sulla facciata della cattedrale di Bari

Sabato 21 settembre alle ore 22.00 è tempo di lasciarsi accarezzare dalla poesia visiva di “Sanctus Aquam”, performance collettiva: musica, parole, video-art sulla facciata della Cattedrale di Bari.



“Sanctus Aquam”: l’acqua e il Mare Nostrum nelle parole di Sara Ciafardoni, tredicenne, navigante della vita, che hanno ispirato la VideoArt firmata da Miguel Gomez, le immagini saranno accompagnate dal concerto del Polaris Duo composto dai musicisti Miro Abbaticchio e Giuseppe Massarelli autori delle musiche, con la voce narrante di Miguel Gomez, che offrono a Sara la loro arte per donarle un orizzonte da raggiungere.



Il legame tra l’acqua, la vita e l’Uomo, elemento primordiale che ha plasmato la terra, l’acqua porta speranza e dramma nell’esodo dei nostri giorni, l’acqua venerata, santificata ma anche maledetta quando ce n’è troppa o troppo poca.



Sara Ciafardoni ha 14 anni. Una rara malattia la costringe a letto da quando aveva otto anni ma non le ha impedito di dedicarsi con entusiasmo alla scrittura, alla pittura e alla fotografia. Oggi la sua malattia le concede di dedicarsi solo alla scrittura ed alla lettura. Il computer è la sua scatola magica. Lei è dono per noi.



Studentessa di giorno e divoratrice di libri di notte, blogger e bookstagrammer. Il suo mondo è descritto nella sua pagina Instagram “lasarabooks” e un blog “LaLettriceSognatrice” che divide con oltre 500.000 contatti.



L'evento è inserito all'interno della rassegna NOTTI SACRE D'ARTE, organizzata da Federico II Eventi, Bibart e Vallisa Cultura Onlus.







ARTE A BARI VECCHIA: UNA MOSTRA PER SCOPRIRE LA CHIESA DI SANTA TERESA DEI MASCHI



Si inaugura il 21 settembre, a Santa Teresa dei Maschi la mostra NOTTI SACRE d'Arte. Appuntamento alle 19.30. Ingresso gratuito.



Subito dopo alle 22 tutti in Cattedrale per la performance di video-art!



L'arte resta in scena con l'esposizione della Mostra del Premio Internazionale di Pittura Notti Sacre d'Arte che sarà visitabile fino al 29 settembre dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00, presso la Chiesa di Santa Teresa dei Maschi (Str. Santa Teresa dei Maschi, 26), chiesa del 1600, un tesoro da scoprire grazie a Bibart. .



Da anni Notti Sacre d'Arte punta a valorizzare artisti, compositori storici e contemporanei oltre che a dare spazio a giovani artisti del territorio attraverso l’interpretazione di pittori, scultori, musicisti, videomakers, attori, scrittori e pensatori.





Per info:

e-mail federicoiieventi.cinziadc@gmail.com

tel. 3332908657