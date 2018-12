'Le Vie del Natale 2018', a Modugno spettacoli, concerti e mercatini natalizi

Sono numerose e variegate le iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale per animare a Modugno il Natale 2018. Si parte stasera con l'accensione delle luci LED di due grandi alberi di Natale, fatti collocare dall'amministrazione comunale uno in Piazza Sedile ed uno in via Liguria nel quartiere Cecilia. Nella cornice di luminarie e addobbi allestiti lungo le principali strade e piazze della città, domani, 8 dicembre 2018, prenderanno il via le manifestazioni culturali, con un occhio di riguardo ai più piccoli, programmate con il cartellone LE VIE DEL NATALE 2018.

Ecco quello che aspetta a grandi e piccini nei prossimi giorni:

Sabato 8 dicembre - "La Bottega delle Meraviglie" sarà in Piazza Sedile, Piazza del Popolo e Corso Umberto con spettacoli per bambini, gonfiabili, mascotte e artisti di strada a partire dalle ore 10.30; la band itinerante "The Free Band" di Simone Mezzapesa suonerà dalle ore 10.30 per le strade del quartiere Cecilia e dalle ore 17.30, per le strade del centro di Modugno, con partenza da Piazza Sedile.

Domenica 9 dicembre - dalle ore 10.30 "La Bottega delle Meraviglie" sarà in via Pescara (quartiere Cecilia), Piazza Sedile, Piazza del Popolo e Corso Umbero; "The Free Band" in Piazza Sedile dalle ore 10.30; il burattinaio Pantaleo Annese con spettacoli per bambini alle ore 11.30 in via Pescara (quartiere Cecilia).

Sabato 22 dicembre -"La Bottega delle Meraviglie" sarà, dalle 10.30, e poi di nuovo dalle 17.00, in Piazza Sedile, Piazza del Popolo e Corso Umberto; "The Free Band" dalle ore 10.30 con partenza da Piazza Sedile; alle ore 11 in corso Umberto sarà la volta de "Gli Amici di Carletto" in concerto per bambini e adulti; alle 17, invece, sempre in Corso Umberto i "Vintage" si esibiranno in un concerto di rock'n'roll.

Domenica 23 dicembre – "La Bottega delle Meraviglie" sarà, dalle 10.30, e poi di nuovo dalle 17.00, in Piazza Sedile, Piazza del Popolo e Corso Umberto; "The Free Band" in Piazza Sedile dalle ore 10.30; e alle ore11 in corso Umbero "The Good Ole Boys" in concerto rock'n'roll, surf, blues e beat, per bambini e adulti.

E ancora, il 22, 23 e 24 dicembre in Piazza Sedile ci saranno i Mercatini di Natale, con la partecipazione straordinaria, nella giornata del 22 dicembre, delle scuole del I e II Circolo Didattico: alcuni docenti procederanno all'esposizione e alla vendita di manufatti realizzati dagli alunni e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Tutti gli eventi sono gratuiti.