Eclisse parziale di Luna a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice

Il Planetario di Bari vi invita Martedì 16 Luglio alle ore 20:00 a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per vivere insieme l’evento astronomico più interessante dell’anno : l’eclisse parziale di Luna.

Le attività inizieranno con una passeggiata al crepuscolo per ammirare l’incantevole paesaggio del Parco, per poi spostarci sul terrazzo della villa per osservare con potenti telescopi la Luna eclissata ed i pianeti Giove e Saturno.

Si consiglia di munirsi di scarpe chiuse e pantaloni lunghi per l’escursione e di una cena al sacco.

Villa Framarino si trova sulla strada Provinciale S.P.156 Bitonto-Aeroporto Palese



Ticket € 7,00 per gli adulti ed i bambini.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’attività è gratuita mostrando un documento di riconoscimento.



Prenotazione consigliata a info@ilplanetariodibari.com o al 3934356956