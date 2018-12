La Compagnia degli amici in scena al Teatro Bravò con “Una villa serena”

Venerdì 7 alle 21, sabato 8 alle 18 alle 21 e domenica 9 dicembre alle 18 e alle 21, al teatro Bravò di Bari, il gruppo teatrale La compagnia degli amici porterà in scena “Una villa serena”, commedia brillante, scritta e diretta da Giulia Fornarelli.

Nella Casa di riposo, dove la vita scorre serenamente, alcuni simpatici vecchietti creani situazioni divertenti e spassose. A portare scompiglio, per la sua età e per la stravaganza, sarà l’arrivo di una donna che fa “irruzione” nella quotidianità degli ospiti della struttura gestita da una coppia di coniugi.

A interpretare i personaggi di questa divertente commedia saranno gli attori Vito Bottalico, Donato Genchi, Rossana Amodeo, Alba Ortini, Piero Lattanzi, Giacomo Picci, Emma Di Taranto, Nica Lovino e Giulia Fornarelli.

In circa due ore, “una villa serena” farà ridere, in modo pulito e intelligente, grazie anche all’ottimo feeling che c’è tra gli attori in scena. La compagnia degli amici è infatti attiva da dieci anni e giunge con questo spettacolo alla sua sedicesima messa in scena.

Teatro Bravò – Strada Stoppelli, 18 – Bari

Infoline: 3384241070

Inizio spettacolo: Venerdì 18; Sabato e domenica 18 - 21