La Compagnia degli amici al teatro Fava di Modugno con “Una villa serena”

Sabato 24 alle 21 e domenica 25 novembre alle 19, al teatro Fava di Modugno (Ba), il gruppo teatrale La compagnia degli amici porterà in scena per la prima volta “Una villa serena”, commedia brillante, scritta e diretta da Giulia Fornarelli, che mette in mostra le simpatiche vicende di una casa di riposo gestita da una coppia di coniugi, nella quale una giovane donna porta scompiglio sia tra gli anziani che tra il personale della struttura, per la sua età e per la stravaganza.

Di anziani, in scena, ce ne saranno quattro, che vivono tranquillamente le loro giornate assistiti dal personale della struttura e dai suoi gestori, Beatrice e suo marito, un uomo che vive di riflesso alla figura della sua consorte, più autoritaria. La sua amante, appariscente e molto sopra le righe, dal suo paese d’origine entra nel quadretto sereno, creando numerose situazioni comiche, gag divertenti ed esilaranti, con numerosi fraintendimenti. A interpretare tutti questi personaggi saranno gli attori Vito Bottalico, Donato Genchi, Rossana Amodeo, Alba Ortini, Piero Lattanzi, Giacomo Picci, Emma Di Taranto, Nica Lovino e Giulia Fornarelli.

La compagnia degli amici, attiva da dieci anni, giunge con questo spettacolo alla sua sedicesima messa in scena.

In circa due ore, “una villa serena” farà ridere, in modo pulito e intelligente, gli spettatori che giungeranno al teatro Fava, importante contenitore culturale del comune di Modugno.

Teatro Fava – Via Tagliamento, 53 – Modugno (Ba)

Infoline: 3384241070

Inizio spettacolo: ore 21:00