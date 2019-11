Ad Adelfia tutto è 'Elfico' con Il Villaggio di Babbo Natale in Cartapesta

Babbo Natale e i suoi elfi sono tornati ad Adelfia nel loro "Villaggio di Babbo Natale" come ormai accade da 5 anni in un luogo magico dove tutto è ELFICO .

Un folto gruppo di genitori con prole dedica interi weekend e non solo nella realizzazione di strutture sempre più particolari interamente in CARTAPESTA.

Nella suggestiva cornice del Borgo antico del rione Canneto, i pomeriggi saranno scanditi da filastrocche, giochi, letture, lavoretti fatti a mano nell’officina degli Elfi e gustose merende preparate dagli assistenti e culmineranno nell’incontro con Babbo Natale direttamente sul suo lettone.

E per i bambini che soggiornano nelle strutture ricettive del territorio aderenti all’iniziativa, la possibilità di diventare assistenti di Babbo Natale frequentando l’Accademia degli Elfi.

ORARI APERTURA VILLAGGIO

Sabato 14 dalle ore 17 alle 23

Domenica 15 dalle ore 10 alle 14 e dalle 16 alle 23



Evento organizzato dall' Associazione Gli amici della Villetta, Adelfia Bianca, LIVE in ART, Comune di Adelfia in collaborazione con le Attività Commerciali, Scuole e Parrocchie, ProLoco Adelfia e tutte le realtà Associative del territorio