Il Villaggio di Babbo Natale e della Befana a Castellana Grotte con musica, spettacoli e animazione per tutte le età

Torna il villaggio natalizio a Castellana Grotte (Ba), quest’anno in una veste completamente rinnovata e con una grande sorpresa per i più giovani. Nel 2019, infatti, ad accogliere famiglie e visitatori non ci sarà solo Babbo Natale, pronto a ricevere le lettere con le richieste dei più piccoli, ma anche la Befana che distribuirà calze e caramelle a tutti i bambini che andranno a trovarla nel suo grande chalet bianco.

L’appuntamento con Il Villaggio di Babbo Natale e della Befana è fissato da domenica 1 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 nella centralissima piazza Garibaldi, che ogni fine settimana, dal venerdì alla domenica, e nei giorni festivi ospiterà un ricco programma di eventi e iniziative dedicate al periodo di festa più magico dell’anno, fra concerti, spettacoli, artisti di strada, laboratori per bambini e intrattenimento anche per i più grandi. In ognuna di queste occasioni un luminoso albero e luminarie a tema saranno cornice del maestoso e scintillante trono di Babbo Natale e della grande casa della Befana, dove sarà possibile incontrare i due personaggi simbolo delle festività natalizie per tutto il periodo di apertura del villaggio (dall’1 dicembre al 6 gennaio).

Oltre ad essere spazio dedicato ai numerosi eventi in programma per il Villaggio di Babbo Natale e della Befana, inoltre, il grande palco allestito all’interno del villaggio ospiterà anche quattro appuntamenti musicali a cura del Comune di Castellana Grotte. Dedicati a chi è bambino e a chi ancora un po’ così si sente, questi quattro concerti avranno come leitmotiv le sigle dei cartoni animati di ieri e di oggi. Ad inaugurare il periodo natalizio nella città delle grotte, domenica 1 dicembre alle ore 20:30, sarà per il secondo anno consecutivo l’inconfondibile e amatissima voce di Cristina D’avena. Seguiranno altri tre appuntamenti nelle domeniche successive: gli Ipergalattici - Cartoons cover band si esibiranno l’8 dicembre, le Stelle di Hokuto il 15 dicembre e Guiomar Serina dei Cavalieri del Re con The Misfits Cartoon Band il 22 dicembre.

Il Villaggio di Babbo Natale e delle Befana di Castellana Grotte è un evento a cura dell’ATS Il Villaggio di Natale 2019, composta da Associazione Culturale Iniziative Castellanesi, Confcommercio ASCOM Castellana Grotte, ASD Resi Dance, ASD Star Dance e Associazione Amici dei Giardini, e inserito nel cartellone comunale di eventi “Natale nella Città delle Grotte”.

Tutte le informazioni sulle attrazioni e sugli eventi del villaggio saranno presto disponibili sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram dedicati all’iniziativa, oltre che sul sito web www.natalenellacittadellegrotte.it, dove saranno presenti anche informazioni su mostre, presepi e tutti gli eventi in programma nel centro storico e nelle altre aree dedicate alle iniziative natalizie di Castellana Grotte.

PROGRAMMA EVENTI:

DOMENICA 1 DICEMBRE

ORE 20:30 - CRISTINA D’AVENA IN CONCERTO

VENERDÌ 6 DICEMBRE

ORE 17:00 - OFFICINA DEI PICCOLI …DIRITTO AL GIOCO (LABORATORIO NATALIZIO PER BAMBINI)

ORE 20:00 – “LA VERA ANIMA DEL NATALE” A CURA DI ASD PASSITO BAÌLANTE (SPETTACOLO DI BALLO E MUSICA)

SABATO 7 DICEMBRE

ORE 18:00 - COMPAGNIA DEI BIRBANTI (ARTISTI DI STRADA)

ORE 20:00 – “IL SORRISO DEL NATALE” A CURA DI ESSENZA BALLO E FITNESS (ESIBIZIONI DI BALLO E FITNESS)

DOMENICA 8 DICEMBRE

ORE 18.30 – “BABY DANCE CHRISTMAS” A CURA DI RADIO PUGLIA (BALLI E GIOCHI PER BAMBINI)

ORE 20:30 - IPERGALATTICI CARTOONS COVER BAND

VENERDÌ 13 DICEMBRE

ORE 18:00 - COMPAGNIA DEI BIRBANTI (ARTISTI DI STRADA)

ORE 20:00 – “THE FIRST FAMOUS” PREMIO VITO LUISI (CONTEST MUSICALE PER BAND EMERGENTI)

SABARO 14 DICEMBRE

ORE 20:00 – LA BEFANA VIEN DANZANDO... STAR DANCE ASD (ESIBIZIONE DI BALLO)

DOMENICA 15 DICEMBRE

ORE 18:30 – “BABY DANCE CHRISTMAS” A CURA DI RADIO PUGLIA (BALLI E GIOCHI PER BAMBINI)

ORE 20:30 - LE STELLE DI HOKUTO CARTOON NIGHT

VENERDÌ 20 DICEMBRE

ORE 16:00 - CACCIA AL TESORO… DI BABBO NATALE A CURA DELLA FONDAZIONE ONLUS “SAVERIO DE BELLIS”

ORE 20:00 – “THE FIRST FAMOUS” PREMIO VITO LUISI (CONTEST MUSICALE PER BAND EMERGENTI)

SABATO 21 DICEMBRE

ORE 18:00 - COMPAGNIA DEI BIRBANTI (ARTISTI DI STRADA)

ORE 21:00 – “MIXIN’TIME CON DANNY DEE” A CURA DI RADIO PUGLIA (DJ SET)

DOMENICA 22 DICEMBRE

ORE 19:00 – “DANCE CHRISTMAS” A CURA DI ASD RESI DANCE (ESIBIZIONI DI BALLO)

ORE 20:30 – “CARTOON CHRISTMAS SHOW” CON GUIOMAR SERINA DEI CAVALIERI DEL RE E THE MISFITS CARTOON BAND

MARTEDÌ 24 DICEMBRE

ORE 12:00 – “CHRISTMAS LUNCH” A CURA DI TAVERNA DEGLI AMICI (LIVE MUSIC & APPETIZER)

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE

ORE 18:00 - COMPAGNIA DEI BIRBANTI (ARTISTI DI STRADA)

ORE 20:00 - THE JOYFUL CHORUS (CORO GOSPEL)

VENERDÌ 27 DICEMBRE

ORE 20:00 – “THE FIRST FAMOUS” PREMIO VITO LUISI (CONTEST MUSICALE PER BAND EMERGENTI)

SABATO 28 DICEMBRE

ORE 21:00 – “MIXIN’TIME CON DANNY DEE” A CURA DI RADIO PUGLIA (DJ SET)

DOMENICA 29 DICEMBRE

ORE 18:30 – “BABY DANCE CHRISTMAS” A CURA DI RADIO PUGLIA (BALLI E GIOCHI PER BAMBINI)

ORE 20:00 - “CHRISTMAS SHOW” ASD STAR DANCE (ESIBIZIONE DI BALLO)

VENERDÌ 3 GENNAIO

ORE 21:00 – “MIXIN’TIME CON DANNY DEE” A CURA DI RADIO PUGLIA (DJ SET)

SABATO 4 GENNAIO

ORE 20:00 – “IL SORRISO DEL NATALE” ESSENZA BALLO E FITNESS (ESIBIZIONI DI BALLO E FITNESS)

DOMENICA 5 GENNAIO

ORE 18:30 – “BABY DANCE CHRISTMAS” A CURA DI RADIO PUGLIA (BALLI E GIOCHI PER BAMBINI)

ORE 20:00 – “THE FIRST FAMOUS” PREMIO VITO LUISI (CONTEST MUSICALE PER BAND EMERGENTI)

LUNEDÌ 6 GENNAIO

ORE 20:00 – “FIOCCHI DI MODA E STILE SOTTO L’ALBERO” JAMILA PARRUCCHIERI (SFILATA DI MODA)