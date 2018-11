Villaggio di Babbo Natale a Castellana Grotte: musica, spettacoli, gastronomia, mercatini e animazione

Dopo il successo dello scorso anno, Castellana Grotte (Ba) ospiterà l’edizione 2018 del Villaggio di Babbo Natale, evento per grandi e piccini che si svolgerà nel periodo prenatalizio.

Dal 2 al 26 dicembre l’atmosfera delle feste travolgerà la città delle grotte, dove per il secondo anno consecutivo Babbo Natale troverà casa per accogliere i bambini che vorranno incontrarlo per una foto, quattro chiacchiere o per consegnargli la propria lista dei desideri. Neve e coloratissime luci avvolgeranno il parco a tema che si svilupperà attorno alla Casetta di Babbo Natale, dove famiglie, grandi e bambini potranno divertirsi e vivere la magia del Natale fra percorsi gastronomici, mercatini tradizionali, il luna park o anche facendo un giro sulla slitta con gli elfi o sul trenino turistico che porterà al lago ghiacciato.

Tante le novità di quest’anno e ricco il programma di appuntamenti che animerà il Villaggio di Babbo Natale ogni fine settimana, dal venerdì alla domenica, e nei giorni festivi. La prima novità è legata già alla data di avvio dell’iniziativa, domenica 2 dicembre, con la presenza di una madrina d’eccezione. Ad inaugurare il Villaggio di Babbo Natale di Castellana Grotte, dopo la parata per l’arrivo di Santa Claus al villaggio alle ore 19:30, sarà infatti l’inconfondibile voce di un’artista che ha accompagnato l’infanzia di tanti: quella di Cristina D’Avena. Appuntamento per grandi e piccini, quindi, per l’atteso concerto, occasione per ricantare e divertirsi insieme con le sigle dei più famosi cartoni animati dagli anni 80 ad oggi.

Dopo l’inaugurazione, gli eventi proseguiranno ogni venerdì, sabato e domenica e nei giorni 24, 25 e 26 dicembre fra musica, spettacoli, artisti di strada e intrattenimento per bambini. Tanti, inoltre, i gadget che saranno offerti ai più piccoli per rendere ancora più gioiosa la loro esperienza al Villaggio di Babbo Natale, mentre i più grandi potranno vivere la magia del villaggio gustando le specialità gastronomiche, facendo acquisti nei mercatini o assaggiando i dolci e le prelibatezze dell’Angolo del dolce Natale in tutta comodità nella zona comfort coperta.

Tutte le informazioni sul Villaggio di Babbo Natale di Castellana Grotte, sulle attrazioni e sugli eventi saranno presto disponibili sulla pagina Facebook dedicata all’iniziativa e sul sito web www.natalecastellanagrotte.it.