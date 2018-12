Nuovo fine settimana di eventi al Villaggio di Babbo Natale di Castellana Grotte: concerti, balli e proposte gastronomiche

Dopo il successo della serata inaugurale del Villaggio di Babbo Natale di Castellana Grotte (Ba), che lo scorso 2 dicembre ha visto la villa comunale “Tacconi” gremita in occasione del concerto di Cristina D’Avena, ma anche per la parata inaugurale con l’arrivo di Babbo Natale, i mercatini e le altre attrazioni, tutto pronto per un nuovo fine settimana di appuntamenti.

Da venerdì 7 a domenica 9, come nei successivi fine settimana e nei giorni festivi fino al 26 dicembre, il Villaggio di Babbo Natale sarà aperto al pubblico con attrazioni per grandi e bambini e un ricco programma di eventi. Neve e coloratissime luci avvolgeranno ancora il parco a tema che si sviluppa attorno alla Casetta che ospita Babbo Natale, dove vivere la magia del Natale fra proposte gastronomiche, mercatini, giostre o anche con un giro sulla slitta con gli elfi o sul trenino turistico che conduce al lago ghiacciato, pista di ghiaccio installata in piazza Garibaldi.

Il lungo fine settimana degli eventi del Villaggio di Babbo Natale inizierà venerdì 7 dicembre alle ore 19:30 con gli artisti di strada della “Compagnia dei Birbanti” e a seguire “Happy Music Happy Christmas” con Dj Silvio & Amanda, mentre domenica 8 dalle 19:30, dopo l’esibizione di ballo a cura di “Stardance”, si torna a cantare le sigle dei cartoni animati con Le Stelle di Hokuto e il loro show fra musica, costumi a tema e spezzoni di video. Domenica 9 dalle ore 19:00, infine, l’esibizione di ballo di “Essenza” e una performance al pianoforte intratterranno i presenti prima del concerto dell’Orchestra Mancina e le sue versioni dei brani più belli della discografia italiana.

L’evento patrocinato e supportato dal Comune di Castellana Grotte e la Grotte di Castellana srl proseguirà fino al 26 dicembre, ogni venerdì dalle ore 17:00 alle 22:00, ogni sabato dalle 17:00 alle 23:00, la domenica e nei giorni 24, 25 e 26 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 alle 22:00, con la sola eccezione della vigilia di Natale quando il villaggio chiuderà alle ore 19:00. Tutte le attrazioni saranno accessibili negli orari di apertura, ad eccezione della slitta con gli elfi che sarà presente nel villaggio tutti i giorni a partire dalle ore 19:00. I mercatini saranno invece aperti ogni sabato dalle ore 17:00 e di domenica dalle ore 10:00 alle 22:00.

Tutte le informazioni sul Villaggio di Babbo Natale e sugli eventi in programma sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata e sul sito web www.nataleacastellanagrotte.it.