Christmas Town: inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto

Sabato 15 dicembre, alle ore 18, in piazza Umberto il sindaco Antonio Decaro parteciperà all’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale allestito in piazza Umberto.

In piazza, insieme a tanti piccoli cittadini, il sindaco attenderà l’arrivo di Babbo Natale che da domani incontrerà i bambini tutti i giorni fino al 24 dicembre presso la casetta allestita.

Orari del Villaggio di Babbo Natale

dal 15 dicembre al 6 gennaio

· lunedì/venerdì: dalle ore 17.00 alle 20.00

· sabato e domenica: dalle 10.00 alle 13.00 - dalle 17.00 alle 20.00

· lunedì 24 dicembre, lunedì 31 dicembre e sabato 5 gennaio: dalle ore 10.00 alle 16.00

· martedì 25 dicembre e martedì 1 gennaio: dalle ore 17.00 alle 20.00

Babbo Natale riceverà le letterine dei più piccoli

· ·tutti i giorni: dalle ore 18.00 alle 20.00

· sabato e domenica: dalle ore 10.00 alle 13.00 - dalle 18.00 alle 20.00

· lunedì 24 dicembre: dalle ore 10.00 alle 16.00

Sempre in piazza Umberto sabato 15 dicembre sono previste le seguenti attività:

ore 18.00

The Joyful Chorus - NataleBariSuona

Un coro composto da 13 coristi, dal direttore di coro e da una band (piano-basso - tromba), animato dallo spirito del gospel e del blues che da sempre li caratterizza e li fa essere unici nel loro genere.

ore 18.30 e 19.30

Live Gravity - Giocoleria

Un esilarante e delicato spettacolo di giocoleria, acrobatica, equilibrismo e clownerie, che vede come protagonista un clown alla ricerca di equilibrio, non solo fisico ma anche psichico e, forse emotivo. Il pubblico avrà il compito di guidare Mike, il protagonista, tra momenti di gioia e disperazione, successo e fallimento, voli, cadute ma soprattutto sospensioni.

ore 20.00 Concerto

Zulejka - NataleBariSuona

Violino, voce, fisarmonica, percussioni, tamburelli, ballerina con un repertorio che spazia nel tempo e nei luoghi, dalla musica del Sud Italia (pizziche, tarantelle e tammurriate) alle musiche internazionali di Grecia, Russia, Israele, Francia, Paesi Baschi, Austria, Inghilterra, Lousiana, Brasile, Irlanda, Messico. Vasto repertorio di Bal folk italiano e internazionale.

A seguire, domenica 16 dicembre sono previste nuove iniziative in piazza Umberto:

ore 10.00

Caccia al tesoro - realtà aumentata

Il gioco consiste nel ricercare, attraverso il proprio smartphone, un contenuto di realtà aumentata presente tra i diversi elementi che caratterizzano piazza Umberto. Una volta individuato, si invierà una registrazione ad un account twitter con #natalebari. Il primo video ad essere ricevuto sarà quello vincente!

ore 11.00 e 12.30

MR BIG! - Circus cabaret

Mr Big! è un eclettico artista d’oltreoceano, famoso in tutto il mondo e amato dagli spettatori dei più illustri teatri... almeno questo è quello che dice lui! Spettacolo di cabaret circense, giocoleria, equilibrismo, fuoco e clownerie immerso in un’atmosfera natalizia. Uno show ricco di sarcasmo e autoironia, costruito sulla capacità dell’artista di improvvisare le sue gag ponendo al centro dello spettacolo il suo pubblico. La tecnica circense diventa il trampolino di lancio per una comicità esilarante adatta a tutti.