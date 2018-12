La solidarietà protagonista del Villaggio di Babbo Natale a Castellana Grotte

Gli appuntamenti del Villaggio di Babbo Natale di Castellana Grotte (Ba) proseguono in villa comunale “Tacconi”, che dall’inizio di dicembre sta accogliendo numerosi visitatori curiosi di scoprire la Casetta che ospita Babbo Natale e le diverse attrazioni che la circondano, fra luci, neve artificiale, artisti di strada, proposte gastronomiche, mercatini artigianali, giostre, la slitta con gli elfi, il trenino turistico che conduce al lago ghiacciato (pista di ghiaccio installata in piazza Garibaldi) e tanti eventi in programma.

Nel vero spirito natalizio, il fine settimana in arrivo dedicherà uno spazio anche alla solidarietà nel Villaggio di Babbo Natale, che fin dal primo appuntamento ospita anche la vendita dei panettoni ADMO a cura della FIDAS, alcuni dei quali già acquistati dall’ATS organizzatrice dell’evento e oggetto di una estrazione a favore dei visitatori del villaggio ogni sabato e domenica. Nella giornata di domenica 16 dicembre alle ore 19:00, inoltre, la solidarietà si farà spazio anche tra gli eventi in programma con lo spettacolo “A Natale dona solidarietà” a cura dell'ASD Passito Bailante e con la collaborazione del coro e dell’orchestra dell’istituto scolastico “Tauro-Viterbo”, durante il quale si aprirà una raccolta fondi per “Il futuro al centro”, importante progetto della Fondazione Onlus “Saverio De Bellis” che prevede la ristrutturazione di un immobile storico nel centro di Castellana Grotte al fine di creare al suo interno due gruppi appartamento per adolescenti in difficoltà.

Sempre la Fondazione “De Bellis” sarà protagonista del villaggio domenica 16 alle ore 10:30 con una divertente caccia al tesoro per bambini di età compresa tra i 6 e 12 anni. Fra gli altri appuntamenti in programma nel fine settimana, inoltre, venerdì 14 alle ore 21:00 spazio al cantautorato italiano con il trio Tra le righe, sabato 15 alle ore 21:00 i Liga 2.0 suoneranno le più belle canzoni di Luciano Ligabue, mentre domenica 16, dopo l’appuntamento musicale con Le avvolgenti note del pianoforte alle ore 20:00, protagonista dalle 21:00 la musica di Michael Bublé con Bublé Tribute Act. In tutte le serate, inoltre, gli artisti di strada della Compagnia dei Birbanti si esibiranno per la gioia dei più piccoli.

L’evento patrocinato e supportato dal Comune di Castellana Grotte e la Grotte di Castellana srl proseguirà fino al 26 dicembre, ogni venerdì dalle ore 17:00 alle 22:00, ogni sabato dalle 17:00 alle 23:00, la domenica e nei giorni 24, 25 e 26 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 alle 22:00, con la sola eccezione della vigilia di Natale quando il villaggio chiuderà alle ore 19:00. Tutte le attrazioni saranno accessibili negli orari di apertura, ad eccezione della slitta con gli elfi che sarà presente nel villaggio tutti i giorni a partire dalle ore 19:00. I mercatini saranno invece aperti ogni sabato dalle ore 17:00 e di domenica dalle ore 10:00 alle 22:00.

Tutte le informazioni sul Villaggio di Babbo Natale e sugli eventi in programma sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata e sul sito web www.nataleacastellanagrotte.it.