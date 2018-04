Per San Nicola torna il 'Villaggio del gusto': in largo Giannella la festa della gastronomia locale

Prodotti della gastronomia locale e birra artigianale 'made in Puglia', all'ombra della ruota panoramica di largo Giannella, sul lungomare di Crollalanza. Torna, a cavallo della festa di San Nicola, dal 4 al 9 maggio, il 'Villaggio del Gusto', manifestazione organizzata dall'associazione 'De Gustibus Vitae', in collaborazione con il Birrificio Bari, BirrotecaPuglia.it e l'Associazione MondoBirra.info.

Una filiera del "Kilometro Zero"

Obiettivo dell'iniziativa, al suo quarto anno, è quello di recuperare e valorizzare la vocazione del territorio di Bari nel rapporto tra cibo tradizionale semplice, naturale e genuino, fornendo una vetrina dove sviluppare l’incontro e la conoscenza reciproca fra domanda e offerta di prodotti alimentari “made in Bari” nel più ampio scenario del “made in Puglia”. Sarà questa l’occasione per favorire il rapporto diretto tra consumatori e produttori fondato sulla salubrità, il rispetto per l’ambiente, l’educazione al gusto e alla cultura dell’alimentazione. Il “Villaggio del Gusto” 2018 sarà allestito su una superficie di circa 400 metri con oltre 15 espositori gastronomici e 6 birrifici artigianali pugliesi. Una filiera del “KILOMETRO ZERO” con menù selezionati dalla rete “Mordi La Puglia” in abbinamento con le birre artigianali selezionate dal MondoBirra.info. Tra le proposte gastronomiche ci saranno prodotti tipici come panzerotti, focaccia barese ed altamurana, sgagliozze e popizze, ma anche panini con arrosti di carni podoliche allevate in Puglia, chips fritte di Polignano a Mare e Galatina, panini con la prochetta di Grumo Appula, panini gourmet farciti con salumi e formaggi artigianali locali e nazionali, dolci di Noci e Bari, liquirizia del Gargano, taralli di Trani fatti a mano ed i panini di mare.

"Cibo di strada una scommessa vincente"

“Voglio ringraziare ancora una volta gli operatori e gli organizzatori del Villaggio del gusto – ha esordito il sindaco Decaro in conferenza stampa – perché due anni fa hanno rappresentato insieme a noi lo Stato nella battaglia di legalità condotta contro gli abusivi. Quello è stato il momento in cui il Villaggio del gusto è diventato una componente della tradizione della nostra sagra nicolaiana. In queste ore si sta procedendo allo smontaggio del villaggio della Coldiretti, che ha avuto un grande riscontro di pubblico e che lascia il posto ad un altro Villaggio, che in questo caso esalterà i sapori della gastronomia locale. Andiamo quindi incontro ad un altro weekend ricco di eventi che combinano la tradizione, la cultura, la bellezza e il buon cibo di strada lungo un percorso che va dal Castello Svevo dove si aprirà la mostra delle icone russe tra qualche ora, allo Spazio Murat con World press photo, passando per il lungomare con la sagra nicolaiana fino al Villaggio del gusto in largo Gianella”. “Il villaggio del Gusto è un’esperienza che nasce con questa amministrazione – spiega l’assessora Carla Palone – e insieme la porteremo avanti. Il cibo di strada è una componente della nostra tradizione su cui abbiamo scommesso sin da subito e che nel tempo si sta rivelando vincente. Quest’anno cresce l’offerta sia per numero di giorni sia per numero di eventi, con “Aspettando San Nicola” da venerdì 4 maggio, e si arricchisce della prestigiosa attrazione della Ruota panoramica che rende tutto più magico”. “In virtù dell’esperienza fatta insieme due anni fa, ci preme ricordare con affetto il Comandante Nicola Marzulli che in quell’occasione ci fece sentire tutto il suo sostegno – commenta Mimmo Loiacono, organizzatore dell’evento -. Da quel momento siamo cresciuti e abbiamo voluto portare avanti questa iniziativa sempre con più impegno, tanto da aumentare il numero degli espositori e ampliare l’offerta anche delle birre artigianali. Quest’anno al Villaggio del gusto non si potrà solo degustare buon cibo ma trascorrere la giornata grazie ad una serie di eventi connessi pensati per tutte le età e per tutti i gusti, dall’animazione per bambini, alla buona musica di intrattenimento, allo showcooking a base di prodotti della nostra cucina tradizionale. Voglio ringraziare ancora una volta tutti gli sponsor e gli operatori che stanno contribuendo alla buona riuscita di questa edizione del Villaggio e che stanno dimostrando di voler investire su questa manifestazione, sul lavoro di tanti produttori locali e sul nostro territorio”.

Il 6 maggio spettacolo di Renato Ciardo

Alla conferenza stampa ha partecipato anche Renato Ciardo che sarà protagonista di uno spettacolo presso il Villaggio del gusto domenica 6 maggio: “Per me sarà un onore partecipare a questo evento durante la festa di San Nicola che è uno dei momenti più amati dai baresi. Proprio in omaggio a questa serata sto preparando il lancio della mia nuova canzone che si intitolerà “Ve mo va” in onore ad un consueto modo di dire popolare barese”. Il Villaggio del Gusto 2018, inoltre, sarà completamente coperto da una Free WiFi Zone, messa a disposizione dalla società Exasys, per permettere ai visitatori di condividere gratuitamente tutte le emozioni ed i sapori sui principali canali social utilizzando l'hastag #vdg2018. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti dell'evento sulla pagina facebook “Villaggio del Gusto”.

Gli espositori presenti

Gli espositori gastronomici sono: Gola Caffè Bistrot (Bari) Cibare Puglia (Grumo Appula), Braceria Lippolis (Noci), Pasticceria Sole di Puglia (Noci), Salento Chips (Uggiano La Chiesa), Nanù 23 (Conversano), Cantiere del Gusto (Bari), Tavola e Tavoliere (Noci), Braceria Rosmely (Ceglie del Campo), La Liquirizieria (Foggia), Italian CupCakes (Bari), Leo Prodotti da Forno (Altamura), Pizzeria Antoine (Bari), Mattarello (Bari). Importante anche la presenza di micro birrifici artigianali pugliesi quali Birrificio Bari (Bari), Birra Pugliese (Leporano), Birrificio Italy (Martina Franca), Birra del Sud (Bari), Birrificio Fabbiano (San Giorgio Jonico), Birrificio degli Ostuni (Poggiorsini).

Il programma

Il Villaggio del Gusto 2018 si articolerà in due principali momenti. Dal 4 al 6 maggio si comincia con “Aspettando San Nicola” con l'allestimento delle postazioni gastronomiche e la proposta di diverse esibizioni che, a riprese, alterneranno eventi per famiglie, show cooking, a cura dell'Associazione Cuochi Baresi, e momenti musicali.

In particolare il programma prevede:

4 maggio 2018 –

ore 18.00 – apertura villaggio

ore 21.00 – VJ Set “Fix it Television” (hits dagli anni 60 ad oggi) by Giova VJ (Fix it – Bari)

05/05/2018 – Sabato – Presenta Antonello Vannucci

ore 11.00 – 24.00 – apertura villaggio

ore 17.00 – Showcooking Associazione Cuochi Baresi

ore 21.00 – Finali Contest Musicale “my B Generation” by Radio Bari

ore 22.00 – Concerto Live Bread&Pussy (rock n’roll anni 70,80 e 90) (Bari)

6 maggio 2018 la serata sarà presentata da Antonello Vannucci

ore 11.00 – 24.00 – apertura villaggio

ore 12.00 – 16.00 – Candy Party con animazione per bambini by Amaltea (Bari)

ore 17.00 – Showcooking Associazione Cuochi Baresi

ore 20.30 – Esibizione Live finalisti Contest Musicale “my B Generation” by Radio Bari

ore 21.30 – Renato Ciardo presenta “Solo Solo” (Bari)

Dal 7 al 9 maggio si proseguirà con l'evento “La festa grande” in cui il villaggio verrà esaltato dalla cornice dei festeggiamenti che la città di Bari dedica al suo patrono San Nicola in un mix di tradizioni, usi e costumi, accompagnato da spettacoli per bambini e momenti musicali firmati da importanti dj set.

In particolare il programma prevede:

7 maggio 2018

ore 11.00 – 24.00 – apertura villaggio

ore 17.00 – 19.00 - Animazione per Bambini by Amaltea (Bari)

ore 20.30 – Dj Set Trappeto Lido by Tonio Bonera & Beppe Dex – Voice Malidea (Monopoli Bari)

08/05/2018 – Martedi

ore 11.00 – 24.00 – apertura villaggio

ore 17.00 – 19.00 - Animazione per Bambini by Amaltea (Bari)

ore 19.30 – Dj Set Praja on tour by Tommy Moretti & Nicholas Voice (Gallipoli Lecce)

ore 22.00 – fuochi d’artificio

9 maggio 2018

ore 11.00 – 24.00 – apertura villaggio

ore 17.00 – 19.00 - Animazione per Bambini by Amaltea (Bari)

ore 19.30 – Dj Set by Pasquale 33 e Ginetto Orlandi Radio Bari (Bari)

ore 22.00 – fuochi d’artificio

La direzione artistica degli eventi è curata da Pasquale Trentatre (Radio Bari) in collaborazione con Amaltea Eventi, Fix It, Praja On Tour, Trappeto Lido, Bgeek2018. Alla conferenza stampa hanno partecipanto anche i finalisti del contesta musicale My B generation, Giuseppe Picciallo, Gabrielle De Rosa, Beatterrone, Roberto De Frenza e le Maschere e Sonia Mazzacane. La manifestazione vanta i patrocini di Basilica Pontificia di San Nicola di Bari, Comune di Bari – Assessorato alle Attività Economiche, Camera di Commercio di Bari, Puglia Promozione, Confcommercio Bari, CNA – Area Metropolitana di Bari, Slow Food - Condota di Bari, Federazione Italiana Cuochi – Sezione Associazione Cuochi Baresi.