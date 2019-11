Giochi, laboratori creativi e spettacoli: al Fortino ecco il 'villaggio' dedicato ai più piccoli

C'è spazio per i laboratori creativi, per i piccoli spettacoli, per le attività musicali: fino al 15 novembre il fortino Sant'Antonio torna ad ospitare il 'Villaggio dei diritti', ideato dall’assessorato comunale al Welfare con l’obiettivo di promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in occasione del 30° anniversario della Convenzione ONU, sottoscritta il 20 novembre 1989.

L'evento, ufficialmente inaugurato ieri dall'assessore al Welfare Francesca Bottalico, ma avviato già l'11 novembre, è coordinato dal consorzio Elpendù e dalla cooperativa sociale Progetto Città, ed è realizzato da un’ampia rete di organizzazioni attive sul territorio nell’ambito dei servizi rivolti ai minori e, accanto al Villaggio dei diritti, vedrà una serie di eventi in tutti i Municipi. L’iniziativa nasce con l’intento di sostenere l’esercizio dei diritti attraverso pratiche di condivisione, socializzazione, cittadinanza attiva e accoglienza.

Il programma delle attività su https://www.facebook.com/barisocial/