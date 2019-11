In Fiera del Levante torna 'Il Villaggio di San Nicola', giocolieri, dame, cavalieri, elfi, renne ed ospiti fantastici

Dopo il successo dello scorso anno, torna in Fiera del Levante Il Villaggio di San Nicola!

L’unico posto al mondo in cui la storia di Santa Claus, che ha ispirato la narrazione mondiale di Babbo Natale, sarà vissuta in spazi magici e fantastici, tra giocolieri e mangiafuoco, dame e cavalieri, elfi, renne ed ospiti fantastici. Per tutta la famiglia giochi, laboratori e spettacoli gratuiti.

Appuntamento il 7 - 8, 13 - 14 - 15 e 19 - 20 dicembre dalle 10.30 alle 20.30.