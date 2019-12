Giochi, racconti e laboratori: gli appuntamenti per i più piccoli al Villaggio di Santa Claus

Domenica all'insegna del gioco e del divertimento nel Villaggio di Santa Claus, in piazza Umberto. Tante le iniziative (tutte ad ingresso gratuito) per i più piccoli promosse nell'ambito del cartellone di 'Natale a Bari'. Ecco il programma:

- La Befana incontra i bimbi nel Villaggio di Piazza Umberto I (dalle 9.00 alle 13.30 dalle 16.00 alle 22.00);

- Gli elfi saranno nel villaggio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00 con giochi, storie e truccabimbi;

- Alle 10.00 è in programma il laboratorio creativo “Il sacco della Befana”;

- Alle 10.00 nel Cineteatro andrà in scena il film “Tom e Jerry - Piccoli aiutanti di Babbo Natale“;

- Alle 12.00 l’animazione teatrale “Il Natale sull’Isola che non c’è”;

- Alle 16.30 nel Cineteatro verrà proiettato il film “Favoloso Natale“;

- Alle 17.00 è in programma il laboratorio di letture dell’infanzia a cura di Leggere Coccole;

- Alle 18.00 andrà in scena il racconto con i pupazzi “San Nicola e il topolino”.