Vin brulé no stop e castagne a Modugno

VIN BRULÉ NO STOP & CASTAGNE | Sabato 7 dicembre: Sarà una serata calda! ''Immagina di essere in una baita d'inverno con vin brulé, cena con portate calde, musica in sottofondo anni '80-'90 e duemila. Sarà un incontro tra amici, una vigilia dell'Immacolata diversa. Il tutto accompagnato dalle portate della cucina di Panacea. estensione di sapore!''.



Scegli ciò che più vuoi dal menù alla carta (anche lo spaghetto all'assassina); a fine cena le castagne ed il vin brulé sono il nostro omaggio per il tuo sabato speciale.

Chiama il numero 0808806355!



#panacea #estensionedisapore #modugno