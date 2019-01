Vin brulé no stop e castagne - winter rendez vous al Panacealive

Vin brulé no stop & castagne - WINTER RENDEZ VOUS | PanaceaLIVE

Una serata calda! Immagina di essere in una baita d'inverno con vin brulé, cena con portate calde, ballo e djset LIVE anni '80 e '90 con Pino Lanave (Joe Hammer)! Sarà un incontro tra amici, una vigilia dell'epifania diversa. Il tutto accompagnato dalle portate della cucina di Panacea ristròt!



Menù completo a 20 euro per persona. Chiamaci allo 0808806355!



Menù: Taglieri di formaggi e salumi, focaccia calda, crostini farciti, terrine di salsiccia e funghi, patate al forno, parmigiana di zucchine, castagne e cioccolata calda.



