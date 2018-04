Vince Abbracciante in “Sincretico” a Palazzo Pesce

Sabato 9 giugno alle ore 21.00 Palazzo Pesce apre le porte a Sincretico, caleidoscopico e appassionante viaggio con il fisarmonicista Vince Abbracciante.



Definito dal Dizionario del Jazz italiano 2014 “stella nascente della fisarmonica in Italia … padroneggia la fisarmonica come pochi e suona con talento qualsiasi genere musicale”, Vince Abbracciante è anche l’autore delle otto composizioni in programma in cui confluiscono le esperienze della sua vita artistica: canzone italiana, colonne sonore, jazz, sperimentazioni elettroniche, musica brasiliana e balcanica, tango, musica classica e collaborazioni in orchestra.



Un concerto in Puglia dalle atmosfere mediterranee, in cui il pubblico volerà da un’idea a un’altra, in una permanente corsa verso la luce. Perché il viaggio intriga, appassiona e coinvolge, in tutta la sua fisicità, più della meta. E Sincretico, edito dall’etichetta Dodicilune, è fatto di suoni audaci, magnetici, materici, che sconfinano sfacciati e sfuggono a un’unica definizione di genere. Ma che sono tutti accomunati dal virtuosismo di Vince Abbracciante e del suo accordéon.