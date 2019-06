Vincenzo Maiorano illustra i nuovi fashion show alla Sala delle Muse del Teatro Petruzzelli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Una location prestigiosa, suggestiva, incantevole e storica per annunciare tutti gli impegni professionali futuri e festeggiare in gran stile il suo 26esimo compleanno. Dopo aver ricevuto la targa dal Comune di Bari per l’organizzazione e direzione artistica del Bari Fashion Red Carpet (BFRC) 2018, il fashion creator ed event planner barese ha riservato grosse sorprese ai numerosi appassionati di moda, imprenditori, giornalisti e fashion blogger presenti all’esclusivo party. Ha annunciato che la quarta edizione del BFRC si terrà a ottobre 2019. Al tempo stesso ha rivelato che ci sarà, per la prima volta in assoluto, un’edizione estiva del Bari Fashion Red Carpet che si svolgerà nel periodo tra maggio e giugno 2020. Maiorano non ha escluso che ci possano essere ulteriori eventi e fashion show a sorpresa nei prossimi mesi. L’evento è stato organizzato dal direttore del Maiorano Magazine con il supporto di Alda del Gruppo Ekò insieme con Roberto Caldarola di Mimmoflor e la wedding planner Viviana Petruzzelli per gli allestimenti. La Coffee Break Band ha animato il birthday party con tanta musica live, regalando tanto divertimento e allegria ai presenti.

