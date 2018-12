'Vini&Vinili – New Sounds & Old Grooves', Nicola Conte e Gianluca Petrella in African Spirits dj set

All’Officina degli Esordi si inaugura una rassegna di clubbing all’insegna del buon gusto, nella musica da ballare come nel buon bere. I vini Tormaresca si abbinano perfettamente alle particolari atmosfere musicali del format Vini&Vinili – New Sounds & Old Grooves, caratterizzate dalla sintesi di cose apparentemente diverse: suoni elettronici e analogici, jazz e afrobeat, retro e avanguardia, dance music e ascolto, live music e dj set.



Il primo appuntamento, sabato 29 dicembre è dedicato agli “African Spirits” che danno il titolo al primo EP prodotto da Nicola Conte e Gianluca Petrella nel 2017: punto di ripartenza di un sodalizio artistico nato negli anni ’90 del Fez a Bari, e che oggi prende forma in sonorità sempre più afrocentriche e tribali. Ad African Spirits ha fatto seguito il singolo “Sun Songs” nel 2018 ed il nuovo “Tribes” è in arrivo, in anticipazione ad un intero album previsto a primavera 2019. Anche l’approccio afrobeat più soulful del nuovo capolavoro di Nicola Conte, l’album “Let Your Light Shine On”, usufruisce del tocco di Petrella al trombone.

Due artisti di prestigio internazionale, catturati in un momento di grande intesa creativa, nella dimensione accogliente e urbana dell’Officina degli Esordi.



Parallelamente al dj set, l’evento è disegnato da interventi di visual art a cura di Valentina Iacovelli, artista particolarmente sensibile alla buona musica, come dimostra il prestigioso festival di arte contemporanea ConTempo da lei prodotto. Un percorso lirico e a tratti quasi mistico che si snoda in macchie di colore che prenderanno forma nella fusione tra immagini e suoni, il tutto in tempo reale.



Apre la serata il Warm up di Mr Lab, che attraverso le sue ricercate selezioni in vinile, ama unire la spensieratezza della Disco ai ritmi incalzanti dell’house music.





Dalle 22:00 all'1:00

Ingresso libero con prima consumazione obbligatoria 10 euro.

Info 393 9639865