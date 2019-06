Vinicio Capossela in concerto al Teatro Petruzzelli, musica d'autore e pensieri e riflessioni sul mondo

Domenica 13 ottobre prossimo al Teatro Petruzzelli sarà di scena il secondo straordinario evento della settantottesima Stagione della Camerata.

Da poco svelato il nome dell'artista che darà vita a una intensa performance, connubio di musica d'autore e pensieri e riflessioni sul mondo.

Vinicio Capossela porterà tutto questo sul palco, in esclusiva regionale. "Ballate per uomini e bestie" è il titolo del suo nuovo lavoro, una presa di coscienza, amara e appassionata, dell'attualità che vede l'essere umano dominare la natura generando distruzione, perso in una virtualità fagocitante e nel delirio della propria egoità.

info e prenotazioni presso i nostri uffici in Via Sparano 141, Bari

080 5211908