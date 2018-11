Il giudice Gian Carlo Caselli e la food blogger Benedetta Rossi l Vino possibile 2018

Dopo il successo della scorsa settimana, Il Vino Possibile 2018 si avvia alla conclusione. Questo week-end, tra le tante iniziative enogastronomiche e culturali che chiuderanno l’evento, due presenze di spicco: il giudice Gian Carlo Caselli e la food blogger Benedetta Rossi.

Sabato 1 dicembre, alle 18, in Fondazione Pino Pascali, Giancarlo Caselli presenta “C'è del marcio nel piatto! Come difendersi dai draghi del made in Italy che avvelenano la tavola”, edito da Piemme. Interverrà Domenico Castellaneta.

L’autore è illustre magistrato italiano, già procuratore generale e procuratore della Repubblica di Torino. Attualmente presiede il comitato scientifico dell’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare.

Nel libro, scritto insieme al professor Stefano Masini, conduce un’indagine volta a stanare “i draghi e i camaleonti che camuffano prodotti di largo consumo spacciandoli per genuini, buoni e giusti”. L’obiettivo è insegnare al lettore a distinguere la qualità dalla truffa, renderlo edotto sui fini non sempre legittimi di chi opera nel mercato alimentare. Occorre, oggi più che mai, conoscere i prodotti che portiamo in tavola, per due ragioni: assicurarci una dieta sana che aiuti a prevenire l’insorgere di malattie e intolleranze; ma anche esser consapevoli di “quali effetti abbiano la produzione e la distribuzione del cibo sull’ambiente e sulla giustizia sociale globale” (dalla prefazione di Carlo Petrini).

Nell’ottica di una cucina genuina, rispettosa della natura, stagionale, si muove anche Benedetta Rossi che presenterà a Polignano “La cucina di casa mia – Le nuove ricette di ”, edito da Mondadori Electa. L’incontro si svolgerà domenica 2 dicembre, alle 18, in Fondazione Pino Pascali. Interverrà Giorgia Messa.

Nata e cresciuta in campagna, l’autrice ha conquistato in pochissimo tempo milioni di fan con il suo blog di video-ricette semplici e veloci. Pochi ingredienti scelti con cura, pochi utensili facili da reperire, tanti consigli pratici e utili: questi gli elementi che l’hanno resa una vera e propria star del web e un punto di riferimento per chi voglia dilettarsi ai fornelli. Nel libro ha raccolto “preparazioni di base, stuzzichini, primi e secondi appetitosi e tanti dolci super golosi: oltre 150 ricette per stupire amici e parenti ogni giorno dell’anno”. Un vero e proprio bignami, pieno di indicazioni e segreti, che non può mancare in casa!

E se parlare di cibo fa venire l’acquolina in bocca, il Vino Possibile propone tante iniziative per soddisfare il palato. Degustazioni accompagnate dal racconto sapiente del prodotto: origini, lavorazione, proprietà, utilizzo.

Dai vini pugliesi in tutte le sfumature, con un menù di assaggi studiato in perfetta armonia con le note della bottiglia, al caffè e al cioccolato! Un viaggio guidato da voci esperte, tra narrazione, ascolto e gusto.

A curare la scelta delle cantine e dei produttori, la sommelier Rosa D’Agostino, che per l’occasione presenterà il suo libro "Scoprire il Vino", edito da Les Flaneurs, sabato 1 dicembre, alle 17, al Libro Possibile Caffè. Interverrà Cristiana Papazisis, managing director di Enjoy Puglia. Tra le pagine, un itinerario conoscitivo nel mondo del vino: dalla vigna al bicchiere alla tavola. Nozioni tecniche, suggerimenti e curiosità per i cultori della materia e per chi desideri saperne di più.

Non mancherà la musica! Sabato, ore 21.30, al Libro Possible Caffè, Davide Saccomanno presenterà un progetto piano e voce, fra canzone italiana ed internazionale.

Il musicista pugliese vanta una brillante carriera. Ha studiato al Conservatorio di Taranto e collaborato con artisti illustri: Bruno Tommaso, Tony Scott, Bob Moover, Bob Bonisolo, Gegè Telesforo, Jenny B, Marco Tamburini, Giovanni Amato, Lucio Dalla, Tony Esposito, Juiny Booth e tanti altri.

Per un week-end che soddisfi tutti e cinque i sensi e nutra la mente, appuntamento sabato 1 e domenica 2 dicembre, al Vino Possibile, Polignano a Mare.

Tutte le iniziative sono gratuite e sostenute dalla Regione nell’ambito del programma “InPuglia365 – cultura, natura, gusto”, 2018/2019.

Per info e prenotazioni: www.libropossibile.com - 340 364 8305.