Tra antiquariato, artigianato e vecchie collezioni: folla al Palamartino per il 'Vintage Market'

Il Palamartino si trasforma per un giorno in tempio del 'vintage'. In tanti sin da questa mattina stanno affollando la struttura di via Napoli dove fino alle 21 si tiene l'evento 'Vintage Market Bari', mostra-mercato organizzata dallo storico negozio di seconda mano Bidonville e patrocinata da Comune di Bari.

In mattinata la mostra è stata visitata anche dall'assessore alle Attività economiche, Carla Palone, con il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti.

Negli spazio del Palamartino sono circa 60 gli espositori tra hobbisti, privati e professionisti provenienti da tutta la Puglia e da altre regioni del Sud, che offrono vintage, modernariato, antiquariato, artigianato creativo, dischi, libri, fumetti, giocattoli e vecchie collezioni. Nel corso dell’evento sono previsti anche una mostra di bici d’epoca, DJ set e truck food. L'evento è gratuito e aperto a tutti.