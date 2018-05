Vip. mio fratello superuomo, a Terlizzi il cinema con merenda con i supereroi o....quasi

Secondo appuntamento per la rassegna di film per bambini CINEMA CON MERENDA dedicata ai Superoi o ....quasi"

Questa volta tocca ad un grande classico dell'animazione italiana, con la regia di Bruno Bozzetto,

VIP. MIO FRATELLO SUPERUOMO

Fin dai primordi dell'umanità, la famiglia dei Vip - esseri invincibili e dotati di facoltà eccezionali - ha svolto un'intensa attività a favore dei deboli e degli oppressi. Gli ultimi esponenti della famiglia sono i due fratelli Supervip e Minivip: il primo, bello e invulnerabile, è un autentico campione della schiatta, mentre il secondo, rachitico e complessato, non fa certo onore alla sua gente. Allorchè Minivip cade prigioniero di Happy Betty, una diabolica donna che si accinge a conquistare il mondo mediante le suggestioni di un cervello elettronico, Supervip accorre subito in aiuto dell'incauto fratello. L'incontro con una dolce fanciulla distrae pero' dalla sua missione il superuomo, che cadrebbe egli stesso vittima della perfida Happy Betty, se non intervenisse provvidenzialmente il bistrattato Minivip. Uniti, i due fratelli riescono a distruggere l'organizzazione di Happy Betty, sventando cosi' un grave pericolo per l'umanità.