Visita guidata "Bari Rinascimentale"

Domenica 13 ore 10.30 appuntamento con l’itinerario “Bari Rinascimentale”. Un percorso che ci porterà indietro nel tempo, in un’epoca in cui Bari è governata da due nobil donne che daranno lustro e amplieranno la nostra Bari

Costo: 8 euro

Punto di incontro: Piazza Prefettura c/o Palazzo Prefettura



Chiesa di San Domenico, Chiesa Santa Maria degli Angeli, Chiesa di San Sebastiano, Chiesa di San Giacomo, Palazzo Tanzi, Chiesa del Gesù, Palazzo della Dogana

Prenotazioni a info@pugliarte.it o mandando un sms o whatsapp al 3403394708