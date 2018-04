Visite guidate al Castello Svevo di Baria tariffa agevolata in occasione della festa della Liberazione

Anche per la Festa della Liberazione il Castello Svevo di Bari sarà aperto con regolare biglietto di ingresso e i turisti che sceglieranno di trascorrere con noi questa giornata di festa troveranno ad attenderli, come sempre, le guide Nova Apulia per visite guidate del Castello a tariffa agevolata.

Orari visite guidate: 11, 12.15, 16.15 e 17.30.

Chiusura biglietteria ore 18.30.

Costo: € 2,50 a persona (escluso biglietto di ingresso come da normativa)

Info e prenotazioni

Bookshop Nova Apulia

080 5213704 - castello.bari@novaapulia.it