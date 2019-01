Visita guidata al Palazzo Fizzarotti ed itinerario di antichi Palazzi

Domenica 27 gennaio 2019, il circolo Acli – Dalfino organizza una visita guidata con itinerari di antichi Palazzi (solo esterno) e poi specifica visita guidata al Palazzo FIZZAROTTI (sito in C.so Vittorio Emauele) gioiello di architettura ed arte contemporanea. La storia del Palazzo con tutte le notizie storiche – artistiche ed architettoniche sarà spiegata dal sig. M. Fanelli (presidente circolo Acli Dalfino) per quanto riguarda la parte esterna, mentre per la parte interna ci sarà la Dott.ssa Vera Poli Marinelli.

Partenza h. 10,30 da P.zza Cattedrale con incontro h. 10,15 c/o sede Circolo Acli – Dalfino (P.zza Cattedrale, 28)

Prenotazioni ed informazioni tel. 080 5210355 (circolo Acli - Dalfino)