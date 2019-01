Visita guidata a Bari vecchia con itinerario Degli Archi e del Mistero

Il circolo Acli - Dalfino organizza per domenica 13 gennaio una visita guidata con itinerario di “Archi e mistero” della Città vecchia. Un percorso in cui si visioneranno Archi della Città come “u uarche du Ghiaccie”, “u uarche de la Masciare”, “u uarche de le Meravigghie”, “u uarche du Carcere”, “u pertone de Jiesse e Trase”, “u uarche du Spirite Sande”, “u Uarche jinde o Uarche”, “u uarche de S. Mechele” mestieri antichi riferiti alla “magia e mistero” come la Maga, “Catarine che tagliava i vermi”, colui che vedeva “l’Augurie de la casa”, la “pizzellara”, “Marì du Resarie” ed altri. A termine degustazione con taralli e un buon bicchiere di vino c/o il Sottano de “comà Jiannine” in strada S. Marco dei Veneziani. Partenza h. 10,30 da P.zza Cattedrale.

Informazioni e prenotazioni tel. 080 5210355.