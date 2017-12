ll circolo Acli Dalfino organizza per sabato mattina 6 gennaio 2018 una visita guidata a Bari vecchia in compagnia della Befana. Nel percorso possibilità di vedere angoli suggestivi e caratteristici della Città vecchia con specifiche soste per ascoltare l’antica leggenda “de la Befanì de la morte e de la Cape du Turke”. A termine c/o l’antico Sottano de “Comà Jiannine a Bari vecchia”, p.zzetta S. Marco dei Veneziani sosta con piccolo momento conviviale davanti al “Presepie de le poveridde”.

Partenza h. 10,30 da P.zza Cattedrale, 28 (circolo Acli Dalfino). Informazioni tel. 080 5210355